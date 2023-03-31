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Малиновский зарабатывает в "Марселе" сумасшедшие деньги: один из лидеров клуба

31 марта 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский зарабатывает в Марселе сумасшедшие деньги – один из лидеров клуба
Украинец вошел в ТОП-4 по уровню заработной платы в клубе
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Руслан Малиновский получает одну из самых больших зарплат во второй команде чемпионата Франции - "Марсели". Украинский хавбек обходится клубу в 350 тысяч в месяц и это четвертый показатель в клубе.

Зарплатную ведомость "Марселя" опубликовало авторитетное французское издание L'Equipe.

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский стоит клуба 350 тысяч в месяц "грязными", то есть до уплаты налогов. Таким образом, за год "Марсель" тратит на оплату труда 29-летнего украинца 4,2 миллиона евро.

Среди игроков "Марселя" только у трех зарплата выше: это Жордан Веретту (550 тысяч евро в месяц), Алексис Санчес (500 тысяч) и Эрик Байи (450 тысяч).

Дженгиз Ундер и Валентен Ронжье получают чуть меньше 330 тысяч в месяц. Шансель Мбемба и Маттео Гендузи по 320.

малиновский

Эти суммы не содержат бонусов за еврокубки. Как сообщает L'Équipe, бонус за Лигу чемпионов устанавливается в соответствии с процентом минут, сыгранных игроком в турнире.

Что касается зарплаты главного тренера команды Игоря Тудора, то она составляет 330 тысяч евро. Среди тренеров Лиги 1 больше получает только наставник ПСЖ Кристоф Галтье, доход которого составляет примерно 665 тысяч евро в месяц.

Ранее СМИ сообщали, что Малиновский получал 1 миллион евро в год во время выступлений за итальянскую Аталанту. Правда, это был размер заработной платы после уплаты всех налогов.

Напомним, назван самый оплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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