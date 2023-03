Малиновский зарабатывает в Марселе сумасшедшие деньги – один из лидеров клуба

L'OM sort l'artillerie lourde



Després de tres exercices marqués per una política de austerité, la crise du Covid et le contrôle de la DNCG, la masse salariale marseillaise atteint un niveau record et témoigne de l'ambition de su direction https://t.co/TO3Br6UYtH pic. twitter.com/r1W9MdfenC