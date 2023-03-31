Малиновский зарабатывает в Марселе сумасшедшие деньги – один из лидеров клуба

Украинец вошел в ТОП-4 по уровню заработной платы в клубе

Руслан Малиновский получает одну из самых больших зарплат во второй команде чемпионата Франции - "Марсели". Украинский хавбек обходится клубу в 350 тысяч в месяц и это четвертый показатель в клубе.

Зарплатную ведомость "Марселя" опубликовало авторитетное французское издание L'Equipe.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стоит клуба 350 тысяч в месяц "грязными", то есть до уплаты налогов. Таким образом, за год "Марсель" тратит на оплату труда 29-летнего украинца 4,2 миллиона евро.

Среди игроков "Марселя" только у трех зарплата выше: это Жордан Веретту (550 тысяч евро в месяц), Алексис Санчес (500 тысяч) и Эрик Байи (450 тысяч).

Дженгиз Ундер и Валентен Ронжье получают чуть меньше 330 тысяч в месяц. Шансель Мбемба и Маттео Гендузи по 320.

Эти суммы не содержат бонусов за еврокубки. Как сообщает L'Équipe, бонус за Лигу чемпионов устанавливается в соответствии с процентом минут, сыгранных игроком в турнире.

Что касается зарплаты главного тренера команды Игоря Тудора, то она составляет 330 тысяч евро. Среди тренеров Лиги 1 больше получает только наставник ПСЖ Кристоф Галтье, доход которого составляет примерно 665 тысяч евро в месяц.

L'OM sort l'artillerie lourde



Després de tres exercices marqués per una política de austerité, la crise du Covid et le contrôle de la DNCG, la masse salariale marseillaise atteint un niveau record et témoigne de l'ambition de su direction https://t.co/TO3Br6UYtH pic. twitter.com/r1W9MdfenC — L'ÉQUIPE (@lequipe) 30 марта, 2023

Ранее СМИ сообщали, что Малиновский получал 1 миллион евро в год во время выступлений за итальянскую Аталанту. Правда, это был размер заработной платы после уплаты всех налогов.

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