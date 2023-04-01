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Як не щастить Миколенко: позбавлення очок "Евертона" та важка хвороба

1 квітня 2023 19:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Евертон Миколенка позбавлять очок в АПЛ
“Ірисок” можуть оштрафувати через порушення фінансового фейр-плею
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Біда не приходить одна – слідом за тяжкою формою коронавірусу у Віталія Миколенка, його клуб можуть позбавити важливих очок й команда опиниться в зоні вильоту. Прем'єр-ліга серйозно взялася за розслідування порушень фінансового фейр-плею із боку "ірисок".

Про неприємності для другого клубу з Ліверпуля повідомляє видання Goal.

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Збитки Евертона за трирічний період (2018-2021) становили 372 мільйони фунтів стерлінгів, що більш ніж утричі перевищує дозволені правилами Прем'єр-ліги 105 мільйонів. 

Мерсисайдцям вдалося відбити перші звинувачення, списавши все наслідками пандемії коронавірусу. Втім, тепер АПЛ ретельніше перевірить звіти Евертона. Конкуренти уважно стежитимуть за цим процесом – ліга отримала 6 листів від різних клубів із проханням звернути увагу на ситуацію.

"Ірискам" загрожує навіть зняття очок, а зараз у Миколенка та у компанії всього 2 пункти запасу над зоною вильоту. АПЛ обіцяє ухвалити остаточне рішення до 28 травня, тобто завершення сезону.

Й ці новини виникли на тлі важкого захворювання захисника збірної України. За словами журналіста Віктора Вацка, гравець збірної України також тяжко відновлюється після перенесеної хвороби.

Миколенко через хворобу пропустив матч із "Ноттінгемом Форест". Після цього Віталій сумарно провів вісім хвилин у двох матчах "Евертона" – з "Брентфордом" та "Челсі".

Також Миколенко був у таборі збірної України. Захисник відіграв 45 хвилин у спарингу з молодіжкою "Брентфорда" та 60 хвилин проти Англії у відборі до Євро-2024 (0:2).

Загалом український захисник зіграв за Евертон цього сезону 28 ігор у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Евертон в АПЛ займає 15 місце. 3 квітня відбудеться матч проти "Тоттенхему".

Гравець збірної України Віктор Циганков знову вийшов в стартовому складі "Жирони" та взяв участь у важкій та надважливій перемозі у каталонському дербі над "Еспаньйолом" – 2:1. 

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, якщо їм доведеться змагатися з росіянами. 

Український боксер Олександр Усик має намір провести бій у найближчі шість тижнів. Вже відомо, хто стане новим суперником чемпіона.

 

 

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