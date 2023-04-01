У МОК різко відреагували на рішення Уряду про заборону українцям виступати на змаганнях з росіянами
Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, якщо їм доведеться змагатися з росіянами. Там вважають, що це завдасть шкоди лише українському спорту та його спортсменам.
Про це йдеться в заяві на сайті МОК.
Реакція МОК
"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. МОК завжди стверджував, що уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях", — йдеться у заяві.
Там додали, що через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, вони бачили майже на всіх іграх, що спортсмени змагалися один з одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни або конфлікту.
Що передувало
Міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону розповів, що українські спортсмени відтепер не будуть брати участь у змаганнях, на яких представлені росіяни і білоруси.
Пропозиція була подана Міністром молоді та спорту, а також за сумісництвом президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Ухвалене рішення поширюється на усі змагання. У тому числі і у відбіркових турнірах до наступних літніх Олімпійських Ігор, а також безпосередньо на Олімпіаду-2024 у Парижі.
Нагадаємо, чемпіонка Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпіади-2024.
21-річна спортсменка вважає відмову від виступу на турнірі проявом слабкості та капітуляцією України.