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У МОК різко відреагували на рішення Уряду про заборону українцям виступати на змаганнях з росіянами

1 квітня 2023 18:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ярослава Магучіх
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Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, якщо їм доведеться змагатися з росіянами. Там вважають, що це завдасть шкоди лише українському спорту та його спортсменам.

Про це йдеться в заяві на сайті МОК

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Реакція МОК

"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. МОК завжди стверджував, що уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях", — йдеться у заяві.

Там додали, що через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, вони бачили майже на всіх іграх, що спортсмени змагалися один з одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни або конфлікту.

Що передувало

Міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону розповів, що українські спортсмени відтепер не будуть брати участь у змаганнях, на яких представлені росіяни і білоруси.

Пропозиція була подана Міністром молоді та спорту, а також за сумісництвом президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Ухвалене рішення поширюється на усі змагання. У тому числі і у відбіркових турнірах до наступних літніх Олімпійських Ігор, а також безпосередньо на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Нагадаємо, чемпіонка Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпіади-2024

 21-річна спортсменка вважає відмову від виступу на турнірі проявом слабкості та капітуляцією України.

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