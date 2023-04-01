В МОК отреагировали на решение Кабмина о запрете украинцам выступать на соревнованиях с россиянами

Ярослава Магучих

Международный олимпийский комитет подверг критике решение Украины не допустить своих спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если им придется соперничать с россиянами. Там считают, что это нанесет ущерб только украинскому спорту и его спортсменам.

Об этом говорится в заявлении на сайте МОК.

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Реакция МОК

"Если такое решение будет реализовано, это лишь повредит сообществу украинских спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить, и которую МОК так резко осудил. МОК всегда утверждал, что правительства не решают, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях", — говорится в заявлении.

Там добавили, что из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, они видели почти на всех играх, что спортсмены соревновались друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта.

Что предшествовало

Министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телемарафона рассказал, что украинские спортсмены теперь не будут участвовать в соревнованиях, на которых представлены россияне и белорусы.

Предложение было подано Министром молодежи и спорта, а также по совместительству президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Принятое решение распространяется на все соревнования. В том числе и в отборочных турнирах к следующим летним Олимпийским Играм, а также непосредственно на Олимпиаду-2024 в Париже.

Напомним, чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпиады-2024.

21-летняя спортсменка считает отказ от выступления на турнире проявлением слабости и капитуляцией Украины.