Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow В МОК отреагировали на решение Кабмина о запрете украинцам выступать на соревнованиях с россиянами arrow

В МОК отреагировали на решение Кабмина о запрете украинцам выступать на соревнованиях с россиянами

1 апреля 2023 18:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ярослава Магучих
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Международный олимпийский комитет подверг критике решение Украины не допустить своих спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если им придется соперничать с россиянами. Там считают, что это нанесет ущерб только украинскому спорту и его спортсменам.

Об этом говорится в заявлении на сайте МОК.

Читайте также:

Реакция МОК

"Если такое решение будет реализовано, это лишь повредит сообществу украинских спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить, и которую МОК так резко осудил. МОК всегда утверждал, что правительства не решают, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях", — говорится в заявлении.

Там добавили, что из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, они видели почти на всех играх, что спортсмены соревновались друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта.

Что предшествовало

Министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телемарафона рассказал, что украинские спортсмены теперь не будут участвовать в соревнованиях, на которых представлены россияне и белорусы.

Предложение было подано Министром молодежи и спорта, а также по совместительству президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Принятое решение распространяется на все соревнования. В том числе и в отборочных турнирах к следующим летним Олимпийским Играм, а также непосредственно на Олимпиаду-2024 в Париже.

Напомним, чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпиады-2024.

21-летняя спортсменка считает отказ от выступления на турнире проявлением слабости и капитуляцией Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB