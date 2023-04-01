Эвертон Миколенко лишат очков в АПЛ

"Ирисок" могут оштрафовать из-за нарушения финансового фейр-плея

Беда не приходит одна – вслед за тяжелой формой коронавируса у Виталия Миколенко, его клуб могут лишить важных очков и команда окажется в зоне вылета. Премьер-лига серьезно взялась за расследование нарушений финансового фейр-плея со стороны "ирисок".

О неприятностях для второго клуба из Ливерпуля сообщает издание Goal.

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Ущерб Эвертона за трехлетний период (2018-2021) составил 372 миллиона фунтов стерлингов, что более чем втрое превышает разрешенные правилами Премьер-лиги 105 миллионов.

Мерсисайдцам удалось отразить первые обвинения, списав все последствия пандемии коронавируса. Впрочем, теперь АПЛ более тщательно проверит отчеты Эвертона. Конкуренты будут внимательно следить за этим процессом – лига получила 6 писем от разных клубов с просьбой обратить внимание на ситуацию.

🚨 Everton должен был ликвидировать счета, которые должны бросить их на риск премьер-лига точками дефицита, соответствующие внезапные exceeding £ 400 млн. за четыре года периода 2019. #EFC 🔵 — Football Talk (@FootballTalkHQ) 31 марта 2023

"Ирискам" грозит даже снятие очков, а сейчас у Николенко и у компании всего 2 пункта запаса над зоной вылета. АПЛ обещает принять окончательное решение до 28 мая, то есть завершение сезона.

И эти новости возникли на фоне тяжелого заболевания защитника сборной Украины. По словам журналиста Виктора Вацка, игрок сборной Украины также тяжело восстанавливается после перенесенной болезни.

Миколенко по болезни пропустил матч с "Ноттингемом Форрест". После этого Виталий суммарно провел восемь минут в двух матчах "Эвертона" – с "Брентфордом" и "Челси".

Также Николай был в лагере сборной Украины. Защитник отыграл 45 минут в спарринге с молодежкой "Брентфорда" и 60 минут против Англии в отборе к Евро-2024 (0:2).

Lacing up for another session. 👊 #EVETOT 🔜 pic.twitter.com/bartUIovSH Опубликовано в Everton (@Everton) 31 марта 2023

В общей сложности украинский защитник сыграл за Эвертон в этом сезоне 28 игр во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Эвертон в АПЛ занимает 15 место. 3 апреля состоится матч против "Тоттенхэма".

Игрок сборной Украины Виктор Цыганков снова вышел в стартовом составе "Жироны" и принял участие в тяжелой и сверхважной победе в каталонском дерби над "Эспаньолом" - 2:1.

Международный олимпийский комитет подверг критике решение Украины не допустить своих спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если им придется соперничать с россиянами.

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