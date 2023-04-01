Циганков допоміг Жироні перемогти Еспаньйол

Українець провів усі 90 хвилин на полі

Гравець збірної України Віктор Циганков знову вийшов в стартовому складі "Жирони" та взяв участь у важкій та надважливій перемозі у каталонському дербі над "Еспаньйолом" – 2:1. Щоправда, за цю гру українець отримав одну з гірших оцінок в команді.

Подробиці матчу та оцінки експертів в матеріалі Новини.LIVE.

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У цьому поєдинку було все – і ідеальні удари, і грубість, і нерви, і суддівські помилки. До повного щастя не вистачило лише результативних дій від Віктора Циганкова.

Відкрив рахунок для партнерів Циганкова Мартінес на 53-й хвилині. Бретуайт на 74-й зрівняв, але переможний гол провели господарі зусиллями Стуані за 2 хвилини до кінця основного часу.

Були в матчі й два вилучення. Одне з них отримав запасний гравець "Жирони" Рен’єр, а другу гравець гостей Гомес.

Віктор Циганков повністю відіграв весь матч 27-го туру, але оцінками бути задоволеним він не може. Портал WhoScored поставив українцеві 6.3 бали за гру. Це 9-а за рейтингом оцінка у команді. Від Sofascore Циганков отримав 6.6 – 10 місце в команді.

"Звичайно, я нападник і люблю забивати голи, але моя головна мета – допомагати команді вигравати матчі. Це важливіше, ніж забиті голи. Зосереджуюсь не на цифрах, а на допомозі. Але логічно, що голи – це також допомога", – казав гравець напередодні матчу.

Завдяки цій перемозі "Жирона" відірвалась від зони вильоту на 8 балів та піднялась на 10 позицію в Ла Лізі.

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