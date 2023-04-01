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Цыганков помог "Жироне" победить "Эспаньол", но получил одну из худших оценок

1 апреля 2023 18:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Цыганков помог Жироне победить Эспаньол
Украинец провел все 90 минут на поле
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Виктор Цыганков снова вышел в стартовом составе "Жироны" и принял участие в тяжелой и сверхважной победе в каталонском дерби над "Эспаньолом" - 2:1. Правда, за эту игру украинец получил одну из худших оценок в команде.

Подробности матча и оценки экспертов в материале Новини.LIVE.

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В этом поединке было все – и идеальные удары, и грубость, и нервы, и ошибки судей. До полного счастья не хватило только результативных действий Виктора Цыганкова.

Открыл счет для партнеров Цыганкова Мартинес на 53-й минуте. Бретуайт на 74-й сравнял, но победный гол провели хозяева усилиями Стуани за 2 минуты до конца основного времени.

Были в матче и два изъятия. Один из них получил запасной игрок "Жироны" Реньер, а второй игрок гостей Гомес.

Виктор Цыганков полностью отыграл весь матч 27-го тура, но оценкам быть удовлетворенным он не может. Портал WhoScored поставил украинцу 6.3 балла за игру. Это 9-я по рейтингу оценка в команде. От Sofascore Цыганков получил 6.6 – 10 место в команде.

"Конечно, я нападающий и люблю забивать голы, но моя главная цель - помогать команде выигрывать матчи. Это важнее, чем забитые голы. Сосредотачиваюсь не на цифрах, а на помощи. Но логично, что голы - это тоже помощь", — говорил игрок в преддверии матча.

Благодаря этой победе "Жирона" оторвалась от зоны вылета на 8 баллов и поднялась на 10-ю позицию в Ла Лиге.

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