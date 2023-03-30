Циганков розповів, коли вивчить іспанську мову

Українець не підготувався до переходу до закордонного клубу

Півзахисник збірної України Віктор Циганков розповів про процес адаптації у чемпіонаті Іспанії з футболу. Футболіст назвав головну перешкоду, яка заважає йому розкрити у "Жироні" весь свій потенціал.

Українець розповів про підготовку до каталонського дербі з "Еспаньйолом" в інтерв'ю пресслужбі "Жирони".

Віктор Циганков перейшов до "Жирони" на початку 2023 року за п'ять мільйонів євро. Він провів сім матчів за нову команду й одразу став одним із її лідерів.

Циганков усім задоволений у "Жироні"

На рахунку 25-річного півзахисника три голи та стільки ж результативних передач. Віктор зізнався, що заважає йому досягти повного порозуміння із партнерами по команді.

"Я по-справжньому щасливий. Це новий, неймовірний досвід. Насолоджуюся кожним днем. Мені подобається і команда, і місто, і іспанський футбол. Я потрапив туди, куди хотів. І всі намагаються мені допомогти, за що я дуже вдячний", — розповів Віктор Циганков.

Головна перешкода для українця

Півзахисник зізнався, що намагається якнайінтенсивніше вивчати іспанську мову, щоб встановити повне порозуміння з партнерами по команді.

"Моя адаптація триває. Проблема полягає у мовному бар'єрі, адже я раніше не говорив іспанською. Щодня намагаюся вчити, запам'ятовую нові слова та висловлювання. Через кілька місяців усе буде інакше.

А поки що отримую задоволення в кожному матчі. Ми серйозно налаштовуємось на гру з "Еспаньйолом", адже це дербі. Буде складно, але нас влаштує лише перемога”, — зізнався Віктор Циганков.

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