Цыганков рассказал, когда выучит испанский язык

Украинец не подготовился к переходу в зарубежный клуб

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о процессе адаптации в чемпионате Испании по футболу. Футболист назвал главную помеху, которая мешает ему раскрыть в "Жироне" весь свой потенциал.

Украинец рассказал о подготовке к каталонскому дерби с "Эспаньолом" в интервью пресс-службе "Жироны".

Виктор Цыганков перешел в "Жирону" в начале 2023 года за пять миллионов евро. Он провел семь матчей за новую команду и сходу стал одним из ее лидеров.

Цыганков всем доволен в "Жироне"

На счету 25-летнего полузащитника три гола и столько же результативных передач. Виктор признался, что мешает ему достигнуть полного взаимопонимания с партнерами по команде.

"Я по-настоящему счастлив. Это новый, невероятный опыт. Наслаждаюсь каждым днем. Мне нравится и команда, и город, и испанский футбол. Я попал туда, куда хотел. И все пытаются мне помочь, за что я очень благодарен", — рассказал Виктор Цыганков.

Главная помеха для украинца

Полузащитник признался, что старается как можно более интенсивно учить испанский язык, чтобы установить полное взаимопонимание с партнерами по команде.

"Моя адаптация продолжается. Проблема заключается в языковом барьере, ведь я раньше не говорил по-испански. Каждый день стараюсь учить, запоминаю новые слова и выражения. Через несколько месяцев все будет иначе.

А пока получаю удовольствие в каждом матче. Мы серьезно настраиваемся на игру с "Эспаньолом", ведь это дерби. Будет сложно, но нас устроит только победа", — признался Виктор Цыганков.

Напомним, назван самый высокооплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом.

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