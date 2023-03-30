Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow "Большая проблема": Цыганков столкнулся с этим в Испании arrow

"Большая проблема": Цыганков столкнулся с этим в Испании

30 марта 2023 12:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков рассказал, когда выучит испанский язык
Украинец не подготовился к переходу в зарубежный клуб
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о процессе адаптации в чемпионате Испании по футболу. Футболист назвал главную помеху, которая мешает ему раскрыть в "Жироне" весь свой потенциал. 

Украинец рассказал о подготовке к каталонскому дерби с "Эспаньолом" в интервью пресс-службе "Жироны". 

Читайте также:

Виктор Цыганков перешел в "Жирону" в начале 2023 года за пять миллионов евро. Он провел семь матчей за новую команду и сходу стал одним из ее лидеров. 

Виктор Цыганков

Цыганков всем доволен в "Жироне"

На счету 25-летнего полузащитника три гола и столько же результативных передач. Виктор признался, что мешает ему достигнуть полного взаимопонимания с партнерами по команде. 

"Я по-настоящему счастлив. Это новый, невероятный опыт. Наслаждаюсь каждым днем. Мне нравится и команда, и город, и испанский футбол. Я попал туда, куда хотел. И все пытаются мне помочь, за что я очень благодарен", — рассказал Виктор Цыганков. 

Виктор Цыганков

Главная помеха для украинца

Полузащитник признался, что старается как можно более интенсивно учить испанский язык, чтобы установить полное взаимопонимание с партнерами по команде. 

"Моя адаптация продолжается. Проблема заключается в языковом барьере, ведь я раньше не говорил по-испански. Каждый день стараюсь учить, запоминаю новые слова и выражения. Через несколько месяцев все будет иначе.

А пока получаю удовольствие в каждом матче. Мы серьезно настраиваемся на игру с "Эспаньолом", ведь это дерби. Будет сложно, но нас устроит только победа", — признался Виктор Цыганков.

Напомним, назван самый высокооплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпийских игр в Париже. 

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выбрала необычный вариант продолжения карьеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:04 В Генштабе объяснили, почему сержантов без высшего образования назначают на офицерские должности

Новина з відео

14:58 Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный

14:46 Марусяк установил новый рекорд в прыжках с трамплина

Новина з фото

14:45 Водителей в Одесчины предупреждают о спецтехнике на дорогах в порты, границы и соседние области

Новина з фото

14:41 Россиянка набила тату с Медведчуком и признается ему в любви

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:36 Во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и развращал девушек в школе

14:31 Экс-лидер группы "Тартак", защищающий Украину в рядах ВСУ, опубликовал трогательное стихотворение

14:24 Запорожскую АЭС невозможно защитить, — председатель МАГАТЭ Гросси

Новина з фото

14:15 На Одесской таможне нашли незаконное оборудование для изготовления сигарет

14:10 Си Цзиньпин готовит Китай к войне, - Foreign Affairs

Новина з відео

14:58 Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный

Новина з відео

14:10 "Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "россии 1"

Новина з відео

14:04 Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала

Новина з відео

13:55Зеленский обратился к австрийским политикам и обществу, объяснив, чего хочет Украина

Новина з відео

12:28 Россияне обстреляли село на Херсонщине: глава ОВА показал последствия авиаудара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 От каверов с миллионами просмотров к своим песням: украинские рокеры тронули мощным треком

Новина з відео

10:28 Несмотря на шторм в Черном море ракетоноситель рф: сколько "Калибров" снаряжено

Новина з відео

10:23 Глава СБУ встретился с амбассадором США: детали переговоров

Новина з відео

08:25 "Работа результативная": в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе

Новина з відео

06:15 Как сделать сырный кофе: пять удивительных рецептов и тонкости приготовления

Эксклюзив

07:15Будьте осторожны: астролог назвала вероятные даты массированных обстрелов Украины в апреле

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

Эксклюзив

20:00Утерянный боекомплект: успеет ли Запад дать снаряды для контрнаступления ВСУ

15:16Декларации о доходах: кому из беженцев нужно показать заработанное и за что предусмотрены штрафы

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Актуальное по теме

None 30 Март 15:04

В Генштабе объяснили, почему сержантов без высшего образования назначают на офицерские должности

None 30 Март 14:46

Марусяк установил новый рекорд в прыжках с трамплина

None 30 Март 14:02

Водителей в Одесчины предупреждают о спецтехнике на дорогах в порты, границы и соседние области

None 30 Март 14:41

Россиянка набила тату с Медведчуком и признается ему в любви

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB