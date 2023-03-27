В "Жироне" рассказали, чего ждут от Цыганкова

Тренерский штаб испанского клуба доволен адаптацией украинца

Главный тренер испанской "Жироны" Мичел поделился впечатлениями от адаптации полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова в Примере.

Полузащитник уже стал одним из лидеров каталонской команды, сообщает Biwenger.

Виктор Цыганков стал футболистом "Жироны" незадолго до закрытия зимнего трансферного окна-2023. Испанский клуб мог пригласить украинца летом на правах свободного агента, но решил не ждать шесть месяцев. "Динамо" получило за переход своего воспитанника пять миллионов евро.

Украинец практически с первого матча принялся оправдывать возложенные на него надежды. Спустя несколько месяцев стартовый состав "Жироны" уже сложно представить без Цыганкова.

"Мы знали, что приглашаем футболиста мирового уровня. Виктор — очень талантливый полузащитник, чьи индивидуальные качества позволяют ему доминировать над обороной соперника. У него неординарная техника, испанский чемпионат подходит Цыганкову", — рассказал Мичел.

"Скоро Виктор покажет свой лучший футбол"

За семь матчей в "Жироне" украинский полузащитник забил три мяча (включая дубль) и сделал столько же результативных передач. В команде довольные не только профессиональными, но и личными качествами Цыганкова.

"Это очень скромный человек. Мы не сомневались в его спортивном таланте, но Виктор приятно удивил при непосредственном общении. Чем дальше, тем сильнее мы утверждаемся во мнении, что это был правильный выбор и для нас, и для него.

Цыганков настойчиво учит испанский язык, он уже достиг успеха. Одноклубники продолжают привыкать к нему. Когда взаимопонимание станет полным, мы увидим лучший футбол в исполнении Виктора", — заверил Мичел.

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