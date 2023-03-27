В "Жироне" рассказали, чего ждут от Цыганкова
Главный тренер испанской "Жироны" Мичел поделился впечатлениями от адаптации полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова в Примере.
Полузащитник уже стал одним из лидеров каталонской команды, сообщает Biwenger.
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Виктор Цыганков стал футболистом "Жироны" незадолго до закрытия зимнего трансферного окна-2023. Испанский клуб мог пригласить украинца летом на правах свободного агента, но решил не ждать шесть месяцев. "Динамо" получило за переход своего воспитанника пять миллионов евро.
Украинец практически с первого матча принялся оправдывать возложенные на него надежды. Спустя несколько месяцев стартовый состав "Жироны" уже сложно представить без Цыганкова.
"Мы знали, что приглашаем футболиста мирового уровня. Виктор — очень талантливый полузащитник, чьи индивидуальные качества позволяют ему доминировать над обороной соперника. У него неординарная техника, испанский чемпионат подходит Цыганкову", — рассказал Мичел.
"Скоро Виктор покажет свой лучший футбол"
За семь матчей в "Жироне" украинский полузащитник забил три мяча (включая дубль) и сделал столько же результативных передач. В команде довольные не только профессиональными, но и личными качествами Цыганкова.
"Это очень скромный человек. Мы не сомневались в его спортивном таланте, но Виктор приятно удивил при непосредственном общении. Чем дальше, тем сильнее мы утверждаемся во мнении, что это был правильный выбор и для нас, и для него.
Цыганков настойчиво учит испанский язык, он уже достиг успеха. Одноклубники продолжают привыкать к нему. Когда взаимопонимание станет полным, мы увидим лучший футбол в исполнении Виктора", — заверил Мичел.
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