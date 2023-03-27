У "Жироні" розповіли, чого чекають від Циганкова

Тренерський штаб іспанського клубу задоволений адаптацією українця

Головний тренер іспанської "Жирони" Мічел поділився враженнями від адаптації півзахисника збірної України Віктора Циганкова у Прімері.

Півзахисник уже став одним із лідерів каталонської команди, повідомляє Biwenger.

Віктор Циганков став футболістом "Жирони" незадовго до закриття зимового трансферного вікна-2023. Іспанський клуб міг запросити українця влітку на правах вільного агента, але вирішив не чекати на шість місяців. "Динамо" отримало за перехід свого вихованця п'ять мільйонів євро.

Українець практично з першого матчу взявся виправдовувати покладені на нього надії. Через кілька місяців стартовий склад "Жирони" вже важко уявити без Циганкова.

"Ми знали, що запрошуємо футболіста світового рівня. Віктор — дуже талановитий півзахисник, чиї індивідуальні якості дозволяють йому домінувати над обороною суперника. Має неординарну техніку, іспанський чемпіонат підходить Циганкову", — розповів Мічел.

"Скоро Віктор покаже свій найкращий футбол"

За сім матчів у "Жироні" український півзахисник забив три м'ячі (включно з дублем) і зробив стільки ж результативних передач. У команді задоволені не лише професійними, а й особистими якостями Циганкова.

"Це дуже скромна людина. Ми не сумнівалися у його спортивному таланті, але Віктор приємно здивував при безпосередньому спілкуванні. Чим далі, тим сильніше ми стверджуємося на думці, що це був правильний вибір і для нас, і для нього.

Циганков наполегливо вчить іспанську мову, вона вже досягла успіху. Одноклубники продовжують звикати до нього. Коли порозуміння стане повним, ми побачимо найкращий футбол у виконанні Віктора", — запевнив Мічел.

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