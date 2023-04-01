Итоги матчей субботы 19 тура УПЛ

Команды провели 9 голов в 4-х матчах

Украинская Премьер-лига постепенно возвращается к привычному расписанию после паузы, связанной с матчами сборных. В первый день 19-го тура УПЛ "Александрия" Руслана Ротаня уверенно победила "Ворсклу", "Кривбасс" на выезде взял 3 очка против "Вереса", "Ингулец" одержал волевую победу над "Минаем", а "Металлист" и "Колос" разошлись миром.

Итоги субботних матчей Украинской Премьер-лиги в материале Новини.LIVE.

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В день Юморины во встрече "Минай" - "Ингулец" счет на 21-й минуте открыл высокий одесский защитник Юрий Кравчук, когда подача углового с правого фланга завертелась ему на голову, а он перевел мяч в дальний угол.

Чтобы одержать домашнюю победу, "Миную" не хватило 6 минут основного времени. На 84-й минуте какое-то безумие внутри штрафного хозяев вызвала серия рикошетов, и в итоге тот же Кравчук умудрился опрокинуть головой собственного голкипера, а вместе с тем еще и подставил Мельника, пытавшегося спасти ворота.

Однако и сам Александр оставил по поводу своей игры в конце матча слишком много вопросов — уже на последней компенсированной минуте он рукой сыграл в собственной штрафной. Ковалеву не составило труда пробить с пенальти в левый верхний угол, и вместе с тем принести команде волевую победу.

Минай – Ингулец 1:2

Голы: Ю. Кравчук, 21 - Мельник, 84 (автогол), Ковалев, 90 +5 (пен.)

Минай: Бандура - Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Трубочкин (Булеза, 66) - Витенчук, Шишка (Петька, 82) - Рогозинский, Твердохлеб, Гечев - Пономарь (Вишневский, 46).

Ингулец: Билык - Нагиев, Ковалев, Поспелов, Смоляков, Ченбай (Марусич, 46) - Головкин (Одарюк, 82), Кучеренко (Резепов, 82), Кухарук, Козак - Д. Кравчук (Козиренко, 59).

Предупреждение: Твердохлеб, Мельник

Руслан Ротань наконец-то победил вместе с "Александрией". Это первая его победа в должности главного тренера после 4 ничьих. Да еще как – дома разгромили "Ворсклу".

В первом тайме хозяева поля забили дважды. Сначала после атаки правым флангом, Третьяков прострелил на Кожушко, но того в подкате опередил опытный Пердут, срезав мяч в собственные ворота. А потом Кожушко отдал голевую на Кулакова, который в ощупь точно пробил мимо Исенко.

На 72-й минуте "горожане" забили третий. Именинник Рыбалко качественно подал с угла поля, что позволило Логинову забить дебютный гол за новую команду.

Таким образом, коллектив Руслана Ротаня поднялся на пятую строчку в таблице Премьер-лиги. Команда Виктора Скрипника находится в опасной зоне зоны вылета.

Александрия – Ворскла 3:0

Голы: Пердута, 25, а/я, Кулаков, 41, Логинов, 78

Александрия: Шевченко – Мирошниченко (Кобзарь, 75), Бабогло, Логинов, Цуриков – Рыбалка – Кожушко (Калитвинцев, 58), Мустафаев (Сигеев, 75), Ковалец (Михайленко, 64), Третьяков – Кулаков (Копина, 64)

Ворскла: Исенко - Пердута, Хрипчук (Скляр, 76), Рамирес (Бацула, 46), Кравец - Павлюк, Юрченко - Родригес (Олейник, 64), Степанюк (Челядин, 46), Сефери - Лопес (Кане, 58)

Предупреждения: Рамирес, Лопес

"Кривбасс" в меньшинстве и в гостях обыграл ровенский "Верес" со счетом 2:1. Счет в матче был открыт на 51 минуте, когда Клим Приходько воспользовался передачей Максима Задераки.

Через 9 минут команда Юрия Вернидуба осталась в меньшинстве после удаления Дениса Устименко, получившего два "горчичника" за две минуты.

На 82-й минуте Верес отыгрался усилиями вышедшего на замену Андрея Близниченко и реализовал пенальти. Однако только через одну минуту криворожцы снова забили, а автором гола стал Андрей Понедельник после второго ассиста в исполнении Задераки.

Вереск – Кривбасс 1:2

Голы: Близниченко, 82 (с пенальти) - Приходько, 51, Понедельник, 83.

Вереск: Когут - Гагун, Вовченко, Курко, Пасич - Клец, С. Шарай (Шестаков, 77) - В. Шарай, Кучеров (Лебеденко, 43), Дахновский (Близниченко, 67) - Гайдучик.

Кривбасс: Клищук – Рябов, Дибанго, Бескоровайный, Якимец – Банада, Приходько (Лунев, 77) – Хомченовский, Задерака (Стецьков, 90+1), Микитишин (Понедельник, 70) – Устименко.

Предупреждения: Дахновский, Пасич, В. Шарай, С. Шарай - Задерака, Устименко.

Удаление: Устименко, 60 (вторая желтая).

В матче "Металлиста" и "Колоса" произошел судейский скандал. Перед перерывом арбитр Александр Дердо не поставил пенальти в ворота кузнецов за удар по ноге Романюка.

Во втором тайме он назначил довольно неочевидный одиннадцатиметровый толчок в спину Демченко, однако Прядун не реализовал эту попытку.

В общем, харьковчане немного больше владели инициативой и контролировали мяч, но моментов было больше у "Колоса". Игра закончилась со счётом 0:0.

Металлист – Колос 0:0

Металлист: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Багачанский, 71), Чайковский (Самуэл, 83), Демченко – Коркишко (Наумец, 33), Бойчук (Рязанцев, 83), Прядун.

Колосс: Волынец - Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко - Богданов (Мякушко, 63), Милько - Ильин (Великан, 85), Ореховский, Смирный - Безбородько (Лысенко, 63).

Предупреждение: Черноморец, Великан.

На 47-й минуте Прядун (Металлист) не реализовал пенальти (вратарь).

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