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Зинченко стал антигероем матча против "Лидса": у украинца самый низкий балл

2 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Зинченко получил самую плохую оценку в Арсенале
Но "Арсенал" уверенно победил со счетом 4:1
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура Английской футбольной Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Лидсом". Украинец Александр Зинченко вышел в старте, помог "канонирам" победить, но получил самую плохую оценку среди основных игроков Лондона.

Как "неудовлетворительно" игру Зинченко оценили эксперты сайта Whoscored

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Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 85 минут, после чего был заменен Киром Тирни. Результативными действиями Александр не отличился.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Зинченко получил оценку 6.8 баллов, что является самым плохим показателем среди игроков стартового состава "Арсенала". За матч Александр 1 раз отобрал мяч, отдал 78 точных пасов (81,3%), 1 раз сфолил, 1 раз заблокировал удар и 116 раз коснулся мяча.

Лучшим игроком встречи стал Габриэл Мартинелли, получивший 8.6 баллов. Также можно отметить Габриэля Жезуса, забившего за "Арсенал" впервые с октября прошлого года.

Бразилец оформил дубль в матче с "Лидсом". Таким образом, эти голы стали его пятыми за клуб в этом сезоне во всех возможных турнирах. Недавно форвард только восстановился после травмы.

Тренер команды Микель Артета остался доволен результатом.

"Я очень доволен. Разные вещи происходили в команде в последние дни, но мы здорово на них отреагировали. Это был непростой матч против непростого соперника, но в общем мы заслужили победу. Лидс играл организованно, охотно, а мы несколько раз теряли мяч в опасных зонах. Мы по-настоящему стабильны в течение сезона. Главное – завтрашний день, мы должны завтра работать лучше, чем сегодня" , — приводит слова Артеты ВВС .

Украинская Премьер-лига постепенно возвращается к привычному расписанию после паузы, связанной с матчами сборных. В первый день 19-го тура УПЛ "Александрия" Руслана Ротаня уверенно победила "Ворсклу", "Кривбасс" на выезде взял 3 очка против "Вереса", "Ингулец" одержал волевую победу над "Минаем", а "Металлист" и "Колос" разошлись миром.

Беда не приходит одна – вслед за тяжелой формой коронавируса у Виталия Миколенко , его клуб могут лишить важных очков и команда окажется в зоне вылета.

Украинский боксер Александр Усик намерен провести бой в ближайшие шесть недель. Уже известно , кто станет новым соперником чемпиона.

 

 

 

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