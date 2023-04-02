Зинченко получил самую плохую оценку в Арсенале

Но "Арсенал" уверенно победил со счетом 4:1

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура Английской футбольной Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Лидсом". Украинец Александр Зинченко вышел в старте, помог "канонирам" победить, но получил самую плохую оценку среди основных игроков Лондона.

Как "неудовлетворительно" игру Зинченко оценили эксперты сайта Whoscored

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Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 85 минут, после чего был заменен Киром Тирни. Результативными действиями Александр не отличился.

Back to it after the break 💫 pic.twitter.com/jTLqFLmrso — Gabriel Martinelli (@gabimartinelli) 1 апреля 2023

После окончания поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Зинченко получил оценку 6.8 баллов, что является самым плохим показателем среди игроков стартового состава "Арсенала". За матч Александр 1 раз отобрал мяч, отдал 78 точных пасов (81,3%), 1 раз сфолил, 1 раз заблокировал удар и 116 раз коснулся мяча.

Лучшим игроком встречи стал Габриэл Мартинелли, получивший 8.6 баллов. Также можно отметить Габриэля Жезуса, забившего за "Арсенал" впервые с октября прошлого года.

💬 "The most important thing is always the three points. It doesn't matter how [we do it], но 3 points are always the most important thing."



Gabby reflects on today's 4-1 виктории over Leeds United 👇 — Arsenal (@Arsenal) April 1, 2023

Бразилец оформил дубль в матче с "Лидсом". Таким образом, эти голы стали его пятыми за клуб в этом сезоне во всех возможных турнирах. Недавно форвард только восстановился после травмы.

Тренер команды Микель Артета остался доволен результатом.

"Я очень доволен. Разные вещи происходили в команде в последние дни, но мы здорово на них отреагировали. Это был непростой матч против непростого соперника, но в общем мы заслужили победу. Лидс играл организованно, охотно, а мы несколько раз теряли мяч в опасных зонах. Мы по-настоящему стабильны в течение сезона. Главное – завтрашний день, мы должны завтра работать лучше, чем сегодня" , — приводит слова Артеты ВВС .

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