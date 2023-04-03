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Мудрик получит нового тренера: Поттера уволили из "Челси"

3 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Поттера уволили из Челси
Временным вождем избрали Бруно Сальтора
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Лондонский "Челси" официально объявил об увольнении Грэма Поттера с должности главного тренера. Последней каплей стало домашнее поражение от "Астон Виллы", в котором Мудрик вышел в старте и упустил несколько опасных моментов .

Сначала об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, а затем "аристократы" написали на своем официальном сайте

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Поттер согласился сотрудничать с Челси, чтобы обеспечить "плавный переход", пока не придет новый главный тренер. Пока команду временно возглавил Бруно Сальтор.

"От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в Челси. Мы очень уважаем Грэма как тренера и как человека. Он всегда обращался с профессионализмом и добросовестностью, и мы все разочарованы таким результатом.

Вместе с нашими невероятными болельщиками мы все будем поддерживать Бруно и команду, поскольку сосредоточимся на остальном сезоне. У нас осталось 10 игр Премьер-лиги, также впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия и преданности каждой из этих игр, чтобы мы могли завершить сезон на высоте", — говорится в заявлении совладельца Челси Тодда Боэли.

После 28 туров лондонский Челси занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, но при этом продолжает участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, английский специалист Грэм Поттер осенью прошлого года пришел в "Челси" из Брайтона после увольнения Томаса Тухеля.

Карим Бензема забил 3 гола за "Реал" против "Вальядолида" и помог команде победить со счетом 6:0, но побить рекорд по скорости хет-трика в Ла Лиге у него не получилось. А вот Артем Довбик, забив 3 мяча в ворота "Металлиста 1925", за 10 минут установил уникальное достижение.

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