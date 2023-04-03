Поттера уволили из Челси

Временным вождем избрали Бруно Сальтора

Лондонский "Челси" официально объявил об увольнении Грэма Поттера с должности главного тренера. Последней каплей стало домашнее поражение от "Астон Виллы", в котором Мудрик вышел в старте и упустил несколько опасных моментов .

Сначала об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, а затем "аристократы" написали на своем официальном сайте

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Поттер согласился сотрудничать с Челси, чтобы обеспечить "плавный переход", пока не придет новый главный тренер. Пока команду временно возглавил Бруно Сальтор.

"От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в Челси. Мы очень уважаем Грэма как тренера и как человека. Он всегда обращался с профессионализмом и добросовестностью, и мы все разочарованы таким результатом.

🚨🚨 BREAKING: Graham Potter должен быть брошен по Chelsea.



“Челсиа должна быть как раз Graham для всех его действий и contribution и wish him хорошо для будущего”, club statement announces. pic.twitter.com/NNZpuXTkzp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 апреля 2023

Вместе с нашими невероятными болельщиками мы все будем поддерживать Бруно и команду, поскольку сосредоточимся на остальном сезоне. У нас осталось 10 игр Премьер-лиги, также впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия и преданности каждой из этих игр, чтобы мы могли завершить сезон на высоте", — говорится в заявлении совладельца Челси Тодда Боэли.

После 28 туров лондонский Челси занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, но при этом продолжает участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, английский специалист Грэм Поттер осенью прошлого года пришел в "Челси" из Брайтона после увольнения Томаса Тухеля.

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