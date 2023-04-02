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УЄФА нарешті відсторонить збірну білорусі з відбору до Євро-2024

2 квітня 2023 14:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
УЄФА відсторонить збірну білорусі з відбору до Євро-2024
Рішення буде розглядатись 4 квітня
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Виконком УЄФА обговорить можливе виключення білорусі з міжнародних змагань за участі європейських збірних вже 4 квітня. Команда цієї країни може призупинити участь у відборі до Євро-2024 через підтримку рф у повномасштабній війні проти України.

Цю інформацію підтвердили в УЄФА та в Федерації футболу білорусі. 

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Раніше про це повідомляли ЗМІ, посилаючись на листа президента Союзу Олександра Чеферіна.

Депутати Європарламенту підписали лист до УЄФА з проханням усунути білорусь від Євро-2024 ще 2 тижні тому. 

Автори звернення повідомили, що в країні порушуються права людини, що і є ключовою причиною для можливого відсторонення. Також автори вважають, що поточні обмеження для білорусі недостатні.

Наразі місцеві команди не можуть грати на домашніх стадіонах, їх розводять з українськими, але в іншому їхня участь у турнірах під егідою УЄФА ніяк не обмежена.

"Факт участі збірної білорусі у відборі на Євро буде використано лукашенком і його пропагандистською командою, щоб довести, що їх добре приймають у міжнародній спільноті", — сказано в тексті листа.

Не пройшло й пів року, як керівники європейської футбольної організації взяли це звернення до уваги та будуть розглядати на виконкомі.

"Ситуація в Білорусі дійсно обговорюватиметься виконкомом УЄФА 4 квітня", — повідомили у пресслужбі УЄФА.

Також інформацію підтвердили й у Федерації футболу білорусі.

"Так, ми були проінформовані УЄФА про те, що це питання буде розглянуте на засіданні виконавчого комітету 4 квітня. Подальші коментарі на цю тему можливі після засідання виконавчого комітету УЄФА", — повідомили у пресслужбі ФФБ.

Нагадаємо, що клуби та збірні білорусі, на відміну від росіян, досі не усунуті УЄФА від змагань під своєю егідою.

У кваліфікації до Євро-2024 збірна білорусі потрапила в групу I, з командами Швейцарії, Ізраїлю, Румунії, Косово та Андоррою. 

Українська Прем’єр-ліга поступово повертається до звичного розкладу після паузи пов’язаної з матчами збірних. 

У суботу, 1 квітня, відбувся матч 29-го туру Англійської футбольної Прем’єр-ліги між "Арсеналом" та "Лідсом". Українець Олександр Зінченко вийшов в старті, допоміг "канонірам" перемогти, але отримав найгіршу оцінку серед основних гравців Лондона.

Український вінгер Михайло Мудрик теж з’явився зі старту у грі за "Челсі", але не зумів використати два чудові шанси забити.

 

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