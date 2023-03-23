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Угорщина з частиною земель України та ЄС. Що благословили в УЄФА

23 березня 2023 10:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Як УЄФА дозволила символіку Великої Угорщини — подробиці скандалу
В УЄФА порушили власний принцип і пішли на екстраординарний крок через Угорщину
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не заборонятиме угорським уболівальникам використовувати символіку з межами так званої "Великої Угорщини" під час поєдинків.

Про це повідомляє Асоціація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті.

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За кілька минулих місяців угорські вболівальники все частіше були помічені з футбольним екіпіруванням, на якому нанесено картку з межами "Великої Угорщини". У такому вигляді на публіці з'являвся навіть прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

На чиї території націлилася Угорщина?

Скандальна карта включає території відразу кількох сусідніх з Угорщиною держав:

  • Україна (Закарпаття);
  • Румунія (Трансільванія);
  • Словаччина;
  • Сербія (Воєводіна);
  • Австрія (Бургенланд);
  • Хорватія;
  • Словенія.

Карта Великої Угорщини

Всі ці території за умовами Трианонського мирного договору від четвертого червня 1920-го року Угорщина втратила через поразку у Першій світовій війні.

В Асоціації футболу Угорщини повідомили, що УЄФА дозволила угорським уболівальникам використовувати банери із зображенням "Великої Угорщини". Це нібито "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися за кордоном".

Нагадаємо, промоутери офіційно підтвердили завершення переговорного процесу про контракт на бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. У цього рішення відразу кілька важливих причин.

А дружина Олександра Усика їдко висміяла Тайсона Ф'юрі за відмову від бою і додала кілька промовистих епітетів про британського боксера.

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