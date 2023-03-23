Як УЄФА дозволила символіку Великої Угорщини — подробиці скандалу

Угорщина з частиною земель України та ЄС. Що благословили в УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не заборонятиме угорським уболівальникам використовувати символіку з межами так званої "Великої Угорщини" під час поєдинків.
Про це повідомляє Асоціація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті.
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За кілька минулих місяців угорські вболівальники все частіше були помічені з футбольним екіпіруванням, на якому нанесено картку з межами "Великої Угорщини". У такому вигляді на публіці з'являвся навіть прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
На чиї території націлилася Угорщина?
Скандальна карта включає території відразу кількох сусідніх з Угорщиною держав:
- Україна (Закарпаття);
- Румунія (Трансільванія);
- Словаччина;
- Сербія (Воєводіна);
- Австрія (Бургенланд);
- Хорватія;
- Словенія.
Всі ці території за умовами Трианонського мирного договору від четвертого червня 1920-го року Угорщина втратила через поразку у Першій світовій війні.
В Асоціації футболу Угорщини повідомили, що УЄФА дозволила угорським уболівальникам використовувати банери із зображенням "Великої Угорщини". Це нібито "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися за кордоном".
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