Як УЄФА дозволила символіку Великої Угорщини — подробиці скандалу

В УЄФА порушили власний принцип і пішли на екстраординарний крок через Угорщину

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не заборонятиме угорським уболівальникам використовувати символіку з межами так званої "Великої Угорщини" під час поєдинків.

Про це повідомляє Асоціація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті.

За кілька минулих місяців угорські вболівальники все частіше були помічені з футбольним екіпіруванням, на якому нанесено картку з межами "Великої Угорщини". У такому вигляді на публіці з'являвся навіть прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

На чиї території націлилася Угорщина?

Скандальна карта включає території відразу кількох сусідніх з Угорщиною держав:

Україна (Закарпаття);

Румунія (Трансільванія);

Словаччина;

Сербія (Воєводіна);

Австрія (Бургенланд);

Хорватія;

Словенія.

Всі ці території за умовами Трианонського мирного договору від четвертого червня 1920-го року Угорщина втратила через поразку у Першій світовій війні.

В Асоціації футболу Угорщини повідомили, що УЄФА дозволила угорським уболівальникам використовувати банери із зображенням "Великої Угорщини". Це нібито "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися за кордоном".

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