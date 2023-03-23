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Венгрия с частью земель Украины и ЕС. Что благословили в УЕФА

23 марта 2023 10:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Как УЕФА разрешила символику Великой Венгрии — подробности скандала
В УЕФА нарушили собственный принцип и пошли на экстраординарный шаг из-за Венгрии
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет запрещать венгерским болельщикам использовать символику с границами так называемой "Великой Венгрии" во время поединков. 

Об этом сообщает Ассоциация футбола Венгрии на своем официальном сайте

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За несколько прошлых месяцев венгерские болельщики все чаще были замечены с футбольной экипировкой, на которой нанесена карта с границами "Великой Венгрии". В таком виде появлялся на публике даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

На чьи территории нацелилась Венгрия?

Скандальная карта включает в себя территории сразу нескольких соседних с Венгрией государств: 

  • Украина (Закарпатье); 
  • Румыния (Трансильвания);
  • Словакия;
  • Сербия (Воеводина); 
  • Австрия (Бургенланд); 
  • Хорватия; 
  • Словения.

Карта Великой Венгрии

Все эти территории по условиям Трианонского мирного договора от четвертого июня 1920-го года Венгрия потеряла из-за поражения в Первой мировой войне.

В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что УЕФА разрешила венгерским болельщикам использовать баннеры с изображением "Великой Венгрии". Это якобы "символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с оказавшимися за рубежом болельщиками".

Напомним, промоутеры официально подтвердили завершение переговорного процесса о контракте на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. У этого решения сразу несколько важных причин

А супруга Александра Усика едко высмеяла Тайсона Фьюри за отказ от боя и добавила несколько красноречивых эпитетов о британском боксере. 

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