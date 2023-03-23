Как УЕФА разрешила символику Великой Венгрии — подробности скандала

Венгрия с частью земель Украины и ЕС. Что благословили в УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет запрещать венгерским болельщикам использовать символику с границами так называемой "Великой Венгрии" во время поединков.
Об этом сообщает Ассоциация футбола Венгрии на своем официальном сайте.
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За несколько прошлых месяцев венгерские болельщики все чаще были замечены с футбольной экипировкой, на которой нанесена карта с границами "Великой Венгрии". В таком виде появлялся на публике даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На чьи территории нацелилась Венгрия?
Скандальная карта включает в себя территории сразу нескольких соседних с Венгрией государств:
- Украина (Закарпатье);
- Румыния (Трансильвания);
- Словакия;
- Сербия (Воеводина);
- Австрия (Бургенланд);
- Хорватия;
- Словения.
Все эти территории по условиям Трианонского мирного договора от четвертого июня 1920-го года Венгрия потеряла из-за поражения в Первой мировой войне.
В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что УЕФА разрешила венгерским болельщикам использовать баннеры с изображением "Великой Венгрии". Это якобы "символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с оказавшимися за рубежом болельщиками".
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