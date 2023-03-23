Как УЕФА разрешила символику Великой Венгрии — подробности скандала

В УЕФА нарушили собственный принцип и пошли на экстраординарный шаг из-за Венгрии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет запрещать венгерским болельщикам использовать символику с границами так называемой "Великой Венгрии" во время поединков.

Об этом сообщает Ассоциация футбола Венгрии на своем официальном сайте.

За несколько прошлых месяцев венгерские болельщики все чаще были замечены с футбольной экипировкой, на которой нанесена карта с границами "Великой Венгрии". В таком виде появлялся на публике даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На чьи территории нацелилась Венгрия?

Скандальная карта включает в себя территории сразу нескольких соседних с Венгрией государств:

Украина (Закарпатье);

Румыния (Трансильвания);

Словакия;

Сербия (Воеводина);

Австрия (Бургенланд);

Хорватия;

Словения.

Все эти территории по условиям Трианонского мирного договора от четвертого июня 1920-го года Венгрия потеряла из-за поражения в Первой мировой войне.

В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что УЕФА разрешила венгерским болельщикам использовать баннеры с изображением "Великой Венгрии". Это якобы "символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с оказавшимися за рубежом болельщиками".

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