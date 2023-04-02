Мудрик змарнував кілька моментів та отримав погану оцінку

"Челсі" вдома поступилось "Астон Віллі"

У рамках 29-го туру АПЛ "Челсі" поступився вдома "Астон Віллі". Український вінгер Михайло Мудрик з’явився зі старту, але не зумів використати 2 чудових шанси забити.

Експерти знову низько оцінили рівень його гри, а сам футболіст написав філософський пост у соцмережах, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

На своїй сторінці в Instagram гравець збірної України так прокоментував цей результат.

"Завжди є чому вчитися, завжди є бажання вдосконалюватися", – написав Мудрик.

У старті в атакуючій трійці він розташувався ближче до рідного лівого флангу. Саме Михайло створив перший класний момент у поєдинку. Мартінес покотив м'яч у ноги Камара, з-за спини якого спритно й націлено вискочив українець. Опинившись просто перед голкіпером "Астон Вілли", Мудрик одразу ж націлився на удар. Якби він побачив самотнього Хавертца, який стояв перед порожніми воротами, а не пробив у воротаря, то записав би на свій рахунок ще один асист. Аж надто великим є бажання Мишка нарешті відзначитися забитим м'ячем в АПЛ.

Потім був епізод, коли Хавертц і Феліш споганили контратаку, проігнорувавши забігання вже Мудрика. Після пропущеного голу у Михайла був ще один 100-відсотковий момент. Ковачич вивів українця віч-на-віч із Еміліано, але Михайло замість того, щоб пробити потужно й верхи, покотив м'яч до рук чемпіонові світу – слабко й низом.

У другому таймі українець міг врятувати команду від другого пропущеного. Мудрик викинувся накривати потужний удар Джона, українець встиг вистрибнути, але заблокувати політ снаряда Михайлу не вдалося.

На 56-й хвилині Поттер випустив Мадуеке замість Мудрика, але команда все одно поступилась з рахунком 0:2 та отримала шквал критики від вболівальників та журналістів. Українець отримав один з найгірших балів від Whoscored – 6,0. Менше лише у голкіпера Кепи 5,2 та Лофтуса-Чіка 5,9.

Для Мудрика це був восьмий матч за "Челсі". Зокрема – п’ятий, у якому він вийшов зі старту. У його активі один асист.

Наступну зустріч "Челсі" проведе 4 квітня проти "Ліверпуля". Команди зіграють перенесений матч восьмого туру.

Ще один українець в АПЛ Олександр Зінченко вийшов в старті, допоміг "Арсеналу" перемогти, але отримав найгіршу оцінку серед основних гравців "канонірів".

А от у Віталія Миколенка слідом за тяжкою формою коронавірусу ще одна проблема – його клуб можуть позбавити важливих очок й "Евертон" опиниться в зоні вильоту.

В цей час Українська Прем’єр-ліга поступово повертається до звичного розкладу після паузи пов’язаної з матчами збірних.

.