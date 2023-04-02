Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Завжди є чому повчитися: Мудрик змарнував кілька моментів та отримав погану оцінку arrow

Завжди є чому повчитися: Мудрик змарнував кілька моментів та отримав погану оцінку

2 квітня 2023 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик змарнував кілька моментів та отримав погану оцінку
"Челсі" вдома поступилось "Астон Віллі"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У рамках 29-го туру АПЛ "Челсі" поступився вдома "Астон Віллі". Український вінгер Михайло Мудрик з’явився зі старту, але не зумів використати 2 чудових шанси забити.

Експерти знову низько оцінили рівень його гри, а сам футболіст написав філософський пост у соцмережах, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

На своїй сторінці в Instagram гравець збірної України так прокоментував цей результат.

"Завжди є чому вчитися, завжди є бажання вдосконалюватися", – написав Мудрик.

У старті в атакуючій трійці він розташувався ближче до рідного лівого флангу. Саме Михайло створив перший класний момент у поєдинку. Мартінес покотив м'яч у ноги Камара, з-за спини якого спритно й націлено вискочив українець. Опинившись просто перед голкіпером "Астон Вілли", Мудрик одразу ж націлився на удар. Якби він побачив самотнього Хавертца, який стояв перед порожніми воротами, а не пробив у воротаря, то записав би на свій рахунок ще один асист. Аж надто великим є бажання Мишка нарешті відзначитися забитим м'ячем в АПЛ. 

Потім був епізод, коли Хавертц і Феліш споганили контратаку, проігнорувавши забігання вже Мудрика. Після пропущеного голу у Михайла був ще один 100-відсотковий момент. Ковачич вивів українця віч-на-віч із Еміліано, але Михайло замість того, щоб пробити потужно й верхи, покотив м'яч до рук чемпіонові світу – слабко й низом. 

У другому таймі українець міг врятувати команду від другого пропущеного. Мудрик викинувся накривати потужний удар Джона, українець встиг вистрибнути, але заблокувати політ снаряда Михайлу не вдалося.

На 56-й хвилині Поттер випустив Мадуеке замість Мудрика, але команда все одно поступилась з рахунком 0:2 та отримала шквал критики від вболівальників та журналістів. Українець отримав один з найгірших балів від Whoscored – 6,0. Менше лише у голкіпера Кепи 5,2 та Лофтуса-Чіка 5,9.

Для Мудрика це був восьмий матч за "Челсі". Зокрема – п’ятий, у якому він вийшов зі старту. У його активі один асист.

Наступну зустріч "Челсі" проведе 4 квітня проти "Ліверпуля". Команди зіграють перенесений матч восьмого туру.

Ще один українець в АПЛ Олександр Зінченко вийшов в старті, допоміг "Арсеналу" перемогти, але отримав найгіршу оцінку серед основних гравців "канонірів".

А от у Віталія Миколенка слідом за тяжкою формою коронавірусу ще одна проблема – його клуб можуть позбавити важливих очок й "Евертон" опиниться в зоні вильоту. 

В цей час Українська Прем’єр-ліга поступово повертається до звичного розкладу після паузи пов’язаної з матчами збірних. 

.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB