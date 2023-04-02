Мудрик упустил несколько моментов и получил плохую оценку

"Челси" дома уступило "Астон Вилли"

В рамках 29-го тура АПЛ "Челси" уступил дома "Астон Вилли". Украинский вингер Михаил Мудрик появился со старта, но не сумел использовать 2 отличных шанса забить.

Эксперты снова низко оценили уровень его игры, а сам футболист написал философский пост в соцсетях, передают Новини.LIVE.

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На своей странице в Instagram игрок сборной Украины так прокомментировал этот результат.

"Всегда есть чему учиться, всегда есть желание совершенствоваться", – написал Мудрик.

В старте в атакующей тройке он расположился поближе к родному левому флангу. Именно Михаил создал первый классный момент в поединке. Мартинес покатил мяч в ноги Камара, из-за спины которого ловко и нацеленно выскочил украинец. Оказавшись прямо перед голкипером "Астон Виллы", Мудрик сразу нацелился на удар. Если бы он увидел одинокого Хавертца, стоявшего перед пустыми воротами, а не пробившего во вратаря, то записал бы на свой счет еще один ассист. Уж больно велико желание Миши наконец отличиться забитым мячом в АПЛ.

Затем последовал эпизод, когда Хавертц и Фелиш осквернили контратаку, проигнорировав забегание уже Мудрика. После пропущенного гола у Михаила был еще один 100-процентный момент. Ковачич вывел украинца наедине с Эмилиано, но Михаил вместо того, чтобы пробить мощно и верхом, покатил мяч в руки чемпиону мира – слабо и низом.

Во втором тайме украинец мог спасти команду от второго пропущенного. Мудрик выбросился накрывать мощный удар Джона, украинец успел выпрыгнуть, но заблокировать полет снаряда Михаилу не удалось.

На 56-й минуте Поттер выпустил Мадуэке вместо Мудрика, но команда все равно уступила счет 0:2 и получила шквал критики от болельщиков и журналистов. Украинец получил один из худших баллов от Whoscored – 6,0. Меньше всего у голкипера Кепы 5,2 и Лофтуса-Чика 5,9.

Для Мудрика это был восьмой матч за "Челси". В частности, пятый, в котором он вышел со старта. В его активе один ассист.

Следующую встречу "Челси" проведет 4 апреля против "Ливерпуля". Команды сыграют перенесенный матч восьмого тура.

Еще один украинец в АПЛ Александр Зинченко вышел в старте, помог "Арсеналу" победить, но получил худшую оценку среди основных игроков "канониров".

А вот у Виталия Миколенко вслед за тяжелой формой коронавируса еще одна проблема – его клуб могут лишить важных очков и "Эвертон" окажется в зоне вылета.

В настоящее время Украинская Премьер-лига постепенно возвращается к привычному расписанию после паузы, связанной с матчами сборных.

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