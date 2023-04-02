УЕФА отстранит сборную Беларуси по отбору к Евро-2024

Решение будет рассматриваться 4 апреля

Исполком УЕФА обсудит возможное исключение Беларуси из международных соревнований с участием европейских сборных уже 4 апреля. Команда этой страны может приостановить участие в отборе к Евро-2024 из-за поддержки России в полномасштабной войне против Украины.

Эту информацию подтвердили в УЕФА и Федерации футбола Беларуси.

Читайте также:

Ранее об этом сообщали СМИ, ссылаясь на письмо президента Союза Александра Чеферина.

Депутаты Европарламента подписали письмо в УЕФА с просьбой отстранить Беларусь от Евро-2024 еще 2 недели назад.

Авторы обращения сообщили, что в стране нарушаются права человека, что и является ключевой причиной возможного отстранения. Также авторы считают, что текущие ограничения для Беларуси недостаточны.

UEFA для обговорення возможной exclusion of Belarus national team from qualifying on April 4th.



И может быть, но тяжко, что это некоторые, что должны быть решены после (и другие) играть там. До сих пор exercise to play them if all end up getting awarded 3pts anyway. https://t.co/Y4JZq4HK90 — Craig King - 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀EN (@FootballSwissEN) March 24, 2023

Пока местные команды не могут играть на домашних стадионах, их разводят с украинскими, но в остальном их участие в турнирах под эгидой УЕФА никак не ограничено.

"Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе", — говорится в тексте письма.

Не прошло полгода, как руководители европейской футбольной организации приняли это обращение во внимание и будут рассматривать на исполкоме.

"Ситуация в Беларуси действительно будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля ", – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Также информацию подтвердили и в Федерации футбола Белоруссии.

"Да, мы были проинформированы УЕФА о том, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета 4 апреля. Последующие комментарии на эту тему возможны после заседания исполнительного комитета УЕФА", - сообщили в пресс-службе ФФС.

Напомним, что клубы и сборные Беларуси, в отличие от россиян, до сих пор не отстранены от соревнований УЕФА под своей эгидой.

В квалификации к Евро-2024 сборная Беларуси попала в группу I, с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андоррой.

Украинская Премьер-лига постепенно возвращается к привычному расписанию после паузы, связанной с матчами сборных.

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура Английской футбольной Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Лидсом". Украинец Александр Зинченко вышел в старте, помог "канонирам" победить, но получил самую плохую оценку среди основных игроков Лондона.

Украинский вингер Михаил Мудрик тоже появился со старта в игре за "Челси", но не сумел использовать 2 отличных шанса забить.