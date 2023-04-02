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УЕФА наконец отстранит сборную Беларуси из отбора к Евро-2024

2 апреля 2023 14:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
УЕФА отстранит сборную Беларуси по отбору к Евро-2024
Решение будет рассматриваться 4 апреля
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Исполком УЕФА обсудит возможное исключение Беларуси из международных соревнований с участием европейских сборных уже 4 апреля. Команда этой страны может приостановить участие в отборе к Евро-2024 из-за поддержки России в полномасштабной войне против Украины.

Эту информацию подтвердили в УЕФА и Федерации футбола Беларуси.

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Ранее об этом сообщали СМИ, ссылаясь на письмо президента Союза Александра Чеферина.

Депутаты Европарламента подписали письмо в УЕФА с просьбой отстранить Беларусь от Евро-2024 еще 2 недели назад.

Авторы обращения сообщили, что в стране нарушаются права человека, что и является ключевой причиной возможного отстранения. Также авторы считают, что текущие ограничения для Беларуси недостаточны.

Пока местные команды не могут играть на домашних стадионах, их разводят с украинскими, но в остальном их участие в турнирах под эгидой УЕФА никак не ограничено.

"Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе", — говорится в тексте письма.

Не прошло полгода, как руководители европейской футбольной организации приняли это обращение во внимание и будут рассматривать на исполкоме.

"Ситуация в Беларуси действительно будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля ", – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Также информацию подтвердили и в Федерации футбола Белоруссии.

"Да, мы были проинформированы УЕФА о том, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета 4 апреля. Последующие комментарии на эту тему возможны после заседания исполнительного комитета УЕФА", - сообщили в пресс-службе ФФС.

Напомним, что клубы и сборные Беларуси, в отличие от россиян, до сих пор не отстранены от соревнований УЕФА под своей эгидой.

В квалификации к Евро-2024 сборная Беларуси попала в группу I, с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андоррой.

Украинская Премьер-лига постепенно возвращается к привычному расписанию после паузы, связанной с матчами сборных.

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура Английской футбольной Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Лидсом". Украинец Александр Зинченко вышел в старте, помог "канонирам" победить, но получил самую плохую оценку среди основных игроков Лондона.

Украинский вингер Михаил Мудрик тоже появился со старта в игре за "Челси", но не сумел использовать 2 отличных шанса забить.

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