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Мудрик отримає нового тренера: Поттера звільнили з "Челсі"

3 квітня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Поттера звільнили з Челсі
Тимчасовим керманичем обрали Бруно Сальтора
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Лондонський "Челсі" офіційно оголосив про звільнення Грема Поттера з посади головного тренера. Останньою краплею стала домашня поразка від "Астон Вілли", в якому Мудрик вийшов в старті та змарнував кілька небезпечних моментів.

Спочатку про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо, а потім "аристократи" написали на своєму офіційному сайті 

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Поттер погодився співпрацювати з Челсі, щоб забезпечити "плавний перехід", допоки не прийде новий головний тренер. Наразі команду тимчасово очолив Бруно Сальтор.

"Від імені всіх у клубі ми хочемо щиро подякувати Грему за його внесок у Челсі. Ми дуже поважаємо Грема як тренера і як людину. Він завжди поводився з професіоналізмом і сумлінністю, і ми всі розчаровані таким результатом.

Разом із нашими неймовірними вболівальниками ми всі будемо підтримувати Бруно та команду, оскільки зосередимося на решті сезону. У нас залишилося 10 ігор Прем'єр-ліги, також попереду чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ми докладемо всіх зусиль і відданості кожній із цих ігор, щоб ми могли завершити сезон на висоті", — сказано в заяві співвласника Челсі Тодда Боелі.

Після 28 турів лондонський Челсі посідає 11-е місце у турнірній таблиці АПЛ, але при цьому продовжує участь у плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, англійський фахівець Грем Поттер восени минулого року прийшов у “Челсі” із Брайтона після звільнення Томаса Тухеля.

Карім Бензема забив 3 голи за "Реал" проти "Вальядоліда" та допоміг команді перемогти з рахунком 6:0, але побити рекорд за швидкістю хет-трика в Ла Лізі в нього не вийшло. А от Артем Довбик, забивши 3 м’ячі у ворота "Металіста 1925" за 10 хвилин встановив унікальне досягнення. 

Виконком УЄФА обговорить можливе виключення білорусі з міжнародних змагань за участі європейських збірних вже 4 квітня. 

Українська Прем’єр-ліга продовжує дивувати своїх прихильників. 

 

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