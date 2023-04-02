Підсумки матчів неділі в 19-му турі УПЛ

"Шахтар" втрачає очки в Одесі, "Дніпро-1", "Зоря" та "Динамо" перемагають: неділя в УПЛ
Українська Прем’єр-ліга продовжує дивувати своїх прихильників. В неділю в 19-му турі УПЛ донецький "Шахтар" не зумів перемогти "Чорноморець" в Одесі, "Дніпро-1" та "Динамо" досягли успіху на виїзді, а "Зоря" розтрощили на своєму полі "Рух".
Підсумки матчів неділі в УПЛ, а також відео огляди в матеріалі Новини.LIVE.
Головна сенсація сталась в Одесі. Роман Григорчук та його "Чорноморець" продовжують радувати власних вболівальників цієї весни. Щоправда, у щільному тумані саме гості першими вийшли вперед у самому дебюті. На 20-й секунді Криськів поклав дивовижний підкручений удар у дальню дев’ятку.
Але господарі вже на 8-й хвилині забили з пенальті після гри Назарини у власному карному майданчику рукою. Вирок рефері виконав Путря. Далі після кількох моментів у Судакова, Михайліченко та Траоре дебютним голом відзначився Гочолеішвілі. Його постріл з правого флангу штрафного супроводжував рикошет від захисника і м'яч пролетів над воротарем.
Блискавична відповідь від "моряків" могла б відбутись і на цей випад гостей, проте голу Алефіренка на завершення прострілу Кузика завадив відбутись офсайд у партнера по команді. Але одесити все ж забили під завісу тайму. Навіс від Кузика на дальній кут воротарського завершився скиданням головою від Демченка на Салюка, якому залишалось лише заштовхати м’яч у ворота.
Врешті решт зустріч так і завершилась з рахунком 2:2. Й ця нічия дозволила "Дніпру-1" зменшити розрив до лідера до 1 очка.
"Чорноморець" — "Шахтар" — 2:2.
Голи: Путря, 8 (пен.), Салюк, 41 — Криськів, 1, Гочолеішвілі, 19.
"Чорноморець": Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Васильєв, Демченко — Бадібанга, Кузик (Авагімян, 70), Алефіренко — Хадіда (Юсов, 84).
"Шахтар": Трубін — Гочолеішвілі (Топалов, 72), Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Назарина — Конопля, Бондаренко (Келсі, 82), Судаков (Джурасек, 81), Криськів — Траоре (Сікан, 72).
Попередження: Хадіда, Путря, Васильєв, Юсов — Бондар, Назарина.
"Дніпро-1" своєю чергою у гостях здобув перемогу над харківським "Металістом 1925" з рахунком 3:0. Артем Довбик записав на свій рахунок хет-трик.
Спочатку він на 71-й хвилині скористався шикарним закиданням від Олександра Піхальонка. А за 10 хвилин провів ще два голи й обидва з пенальті.
Нападник дістався позначки у 15 голів у сезоні УПЛ та уходить вперед у перегонах бомбардирів. Довбик випереджає гравця "Динамо" Віталія Буяльського на чотири голи. При цьому Буяльський наразі відбуває триматчеву дискваліфікацію. Третє місце з 8 голами ділять Данило Сікан та Таулянт Сефері.
"Металіст" 1925 — "Дніпро-1" — 0:3
Голи: Довбик, 71, 78 (з пенальті), 81 (з пенальті).
"Металіст 1925": Мозіль (Потімков, 90) — Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе (Дмитренко, 58), Мартинюк, Габелок (Ігор, 78) — Ременюк (Чирук, 58), Русин, Бичек (Кравченко, 90).
"Дніпро-1": Рибак — Каплієнко (Хайнер, 68), Сарапій, Гомес, Пасіч (Матарріта, 68) — Рубчинський (Когут, 61), Бабенко — Бланко (Назаренко, 61), Піхальонок, Гуцуляк — Пеглоу (Довбик, 27).
Попередження: Мартинюк, Мозіль — Рубчинський.
На виїзді зуміло перемогти й київське "Динамо" з рахунком 0:2, але обидва голи кияни забили після перерви.
Перше взяття воріт сталося після штрафного удару на 52 хвилині. Шепелєв покотив на Ваната, а той потужно пробив у правий нижній кут. Гості зрештою забили й другий м’яч після помилки суперника. Гармашу віддав на Раміреса, а той не схибив.
"Львів" — "Динамо Київ" — 0:2.
Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87.
"Львів": Рибка — Сасовський (Ґільєрме, 71), Ґабріель, Дитятьєв — Антоніо — Грисьо, Мильченко, Бєляєв (Свржняк, 71), Богунов (В. Михайлів, 83) — Есеола, Бугай.
"Динамо Київ": Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв (Яцик, 75) — Беніто (Тимчик, 81), Царенко (Гармаш, 61), Лонвейк (Волошин, 62) — Ванат (Рамірес, 80).
Попередження: Богунов, Есеола — Дубінчак, Шепелєв.
Але наблизитись до "Зорі" у киян не вийшло, адже луганчани впевнено перемогли вдома "Рух" — 3:0. Для господарів це четверта перемога поспіль й перевага у 4 очка перед "Динамо" встояла.
Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 18 хвилині Сергій Булеца реалізував пенальті. Подвоїв рахунок Назарій Русін. А завершальний гол на рахунку Владислава Погорілого.
Після 19 ігор Зоря набрала 40 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ із відставанням від "Дніпра-1" у два бали. Рух має 17 балів та передостаннє місце в зоні вильоту.
"Зоря" — "Рух" – 3:0
Голи: Булеца, 18 (з пенальті), Русин, 64, Погорілий, 86.
"Зоря": Сапугін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Дришлюк (Хахльов, 88), Бражко — Булеца (Полегенько, 88) — Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорілий, 73), Мишньов (Вантух, 60).
"Рух": Паньків — Лях, Слюбик, Дідик, Роман — Довгий — Соломон-Отабор, Едсон (Руніч, 60), Карабін (Притула, 61), Бренер — Климчук.
Попередження: Русин — Слюбик.
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