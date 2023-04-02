Итоги матчей воскресенья в 19-м туре УПЛ

Команды забили 12 голов в четыре матчах

Украинская Премьер-лига продолжает удивлять своих поклонников. В воскресенье в 19-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" не сумел победить "Черноморец" в Одессе, "Днепр-1" и "Динамо" добились успеха на выезде, а "Заря" разбили на своем поле "Рух".

Итоги матчей воскресенья в УПЛ, а также видеообзоры в материале Новини.LIVE.

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Главная сенсация произошла в Одессе. Роман Григорчук и его "Черноморец" продолжают радовать своих болельщиков этой весной. Правда, в плотном тумане гости первыми вышли вперед в самом дебюте. На 20-й секунде Криськив положил удивительный подкрученный удар в дальнюю девятку.

Но хозяева уже на 8-й минуте забили с пенальти после игры Назарины в собственной штрафной рукой. Приговор рефери выполнил Путря. Далее после нескольких моментов у Судакова, Михайличенко и Траоре дебютным голом отличился Гочолеишвили. Его выстрел с правого фланга штрафной сопровождал рикошет от защитника и мяч пролетел над вратарем.

Молниеносный ответ от "моряков" мог бы произойти и на этот выпад гостей, однако голой Алефиренко в завершение прострела Кузика помешал состояться офсайд у партнера по команде. Но одесситы все же забили под занавес тайма. Навес от Кузыка на дальний угол вратарского завершился сбросом головой от Демченко на Салюка, которому оставалось только затолкать мяч в ворота.

В конце концов, встреча так и завершилась со счетом 2:2. И эта ничья позволила "Днепру-1" снизить разрыв до лидера до 1 очка.

"Черноморец" — "Шахтер" — 2:2.

Голы: Путря, 8 (пен.), Салюк, 41 — Криськив, 1, Гочолеишвили, 19.

"Черноморец": Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Васильев, Демченко — Бадибанга, Кузык (Авагимян, 70), Алефиренко — Хадида (Юсов, 84).

"Шахтер": Трубин — Гочолеишвили (Топалов, 72), Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Назарина — Конопля, Бондаренко (Келси, 82), Судаков (Джурасек, 81), Криськив — Траоре (Сикан, 72).

Предупреждения: Хадида, Путря, Васильев, Юсов — Бондарь, Назарина

"Днепр-1" в свою очередь в гостях одержал победу над харьковским "Металлистом 1925" со счетом 3:0. Артем Довбик записал на свой счет хет-трик.

Сначала он на 71-й минуте воспользовался шикарным забросом от Александра Пихаленко. А через 10 минут провел еще два гола, и оба с пенальти.

Нападающий достался отметки в 15 голов в сезоне УПЛ и уходит вперед в гонке бомбардиров. Довбик опережает игрока "Динамо" Виталия Буяльского на четыре гола. При этом Буяльский отбывает трехматчевую дисквалификацию. Третье место с 8 голами делят Даниил Сикан и Таулянт Сефери.

"Металлист 1925" — "Днепр-1" — 0:3.

Голы: Довбык, 71, 78 (с пенальти), 81 (с пенальти).

"Металлист 1925": Мозиль (Потемков, 90) — Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков — Вачиберадзе (Дмитренко, 58), Мартынюк, Габелок (Игорь, 78) — Ременюк (Чирук, 58), Русин, Бычек (Кравченко, 90).

"Днепр-1": Рыбак — Каплиенко (Хайнер, 68), Сарапий, Гомес, Пасич (Матаррита, 68) — Рубчинский (Когут, 61), Бабенко — Бланко (Назаренко, 61), Пихаленок, Гуцуляк — Пеглоу (Довбик, 27) .

Предупреждения: Мартынюк, Мозиль — Рубчинский.

На выезде сумело победить и киевское "Динамо" со счетом 0:2, но оба гола киевляне забили после перерыва.

Первое взятие ворот произошло после штрафного удара на 52-й минуте. Шепелев выкатил на Ваната, а тот мощно пробил в правый нижний угол. Гости, наконец, забили и второй мяч после ошибки соперника. Гармашу отдал на Рамиреса, а тот не промахнулся.

"Львов" — "Динамо Киев" — 0:2.

Голы: Ванат, 52, Рамирес, 87.

Львов: Рыбка — Сасовский (Гильерме, 71), Габриэль, Дитятьев — Антонио — Грисьо, Мильченко, Беляев (Свржняк, 71), Богунов (В. Михайлов, 83) — Эсеола, Бугай.

Динамо Киев: Нещерет — Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев (Яцик, 75) — Бенито (Тимчик, 81), Царенко (Гармаш, 61), Лонвейк (Волошин, 62) — Ванат (Рамирес, 80).

Предупреждение: Богунов, Есеола — Дубинчак, Шепелев.

Но приблизиться к "Заре" у киевлян не получилось, ведь луганчане уверенно победили дома "Рух" — 3:0. Для хозяев это четвертая победа подряд и преимущество в 4 очка перед "Динамо" устояло.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 18-й минуте Сергей Булеца реализовал пенальти. Удвоил счет Назарий Русин. А завершающий гол на счету Владислава Погорелого.

После 19 игр "Заря" набрала 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с отставанием от "Днепра-1" в два балла. "Рух" имеет 17 баллов и предпоследнее место в зоне вылета.

"Заря" — "Рух" — 3:0

Голы: Булеца, 18 (с пенальти), Русин, 64, Погорелый, 86.

"Заря": Сапугин — Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко — Дришлюк (Хахлев, 88), Бражко — Булеца (Полегенько, 88) — Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорелый, 73), Мышнев (Вантух, 80)

"Рух": Паньков — Лях, Слюбик, Дидык, Роман — Довгий — Соломон-Отабор, Эдсон (Рунич, 60), Карабин (Притула, 61), Бренер — Климчук.

Предупреждение: Русин — Слюбик.

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