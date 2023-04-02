Бензема та Довбик встановили унікальні досягнення

Чи вдалося форвардам побити історичні досягнення хет-триків

Карім Бензема забив 3 голи за "Реал" проти "Вальядоліда" та допоміг команді перемогти з рахунком 6:0, але побити рекорд за швидкістю хет-трика в Ла Лізі в нього не вийшло. А от Артем Довбик, забивши 3 м’ячі у ворота "Металіста 1925" за 10 хвилин встановив унікальне досягнення.

Яке саме та скільки хвилин не вистачило Бензема для побиття рекорду, в матеріалі Новини.LIVE

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Хет-трик Бензема став найшвидшим для гравця "вершкових" щонайменше з 1992-го – тоді Фернандо Єрро для трьох голів (з покеру) "Еспаньйолу" вистачило 6 хвилин рівно.

А от для побиття досягнення найшвидшого голу в Ла Лізі французу не вистачило щонайменше двох хвилин. Коли Кевін Гамейро зробив свій хет-трик за "Атлетіко" у матчі зі "Спортінгом" Хіхон у 2017-му, йому знадобилося 4 хвилини та 51 секунда.

Це стало другим хет-триком за швидкістю в історії Ла Ліги з часів хет-трика Давіда Вільї за "Валенсію" проти "Атлетіка" Більбао у 2006-му – той зробив це за 4 хвилини та 47 секунд.

До цього у бразильця Бебето на хет-трик (у межах пента-трику) за "Депортіво" у ворота "Альбасете" у 1995-му знадобилося менш ніж чотири хвилини.

Довбик кращий гостьовий

Щодо Довбика. Він став автором найшвидшого гостьового хет-трику в історії УПЛ. Колишній рекорд 21-річної давності належав Мацею Ковальчику. Артем перевершив цей результат на 3 хвилини. Три м'ячі у ворота "Металіста 1925" 25-річний форвард "Дніпра-1" забив з інтервалом лише у 10 хвилин.

Менше часу на хет-трик знадобилося Віталію Пушкуці, Івану Гецку та Олександру Гайдашу двічі, але у домашніх іграх.

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