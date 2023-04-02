Бензема и Довбик установили уникальные достижения

Удалось форвардам побить исторические достижения хет-триков

Карим Бензема забил 3 гола за "Реал" против "Вальядолида" и помог команде победить со счетом 6:0, но побить рекорд по скорости хет-трика в Ла Лиге у него не получилось. А вот Артем Довбик, забив 3 мяча в ворота "Металлиста 1925", за 10 минут установил уникальное достижение.

Какого именно и сколько минут не хватило Бензема для побиения рекорда, в материале Новини.LIVE

Читайте также:

Хет-трик Бензема стал самым быстрым для игрока "сливочных" по меньшей мере с 1992-го - тогда Фернандо Эрро для трех голов (по покеру) "Эспаньолу" хватило 6 минут ровно.

А вот для избиения достижения самого быстрого гола в Ла Лиге французу не хватило минимум двух минут. Когда Кевин Гамейро сделал свой хет-трик за "Атлетико" в матче со "Спортингом" Хихон в 2017-м, ему понадобилось 4 минуты и 51 секунда.

Это стало вторым хет-триком по скорости в истории Ла Лиги со времен хет-трика Давида Вильи за "Валенсию" против "Атлетика" Бильбао в 2006-м - тот сделал это за 4 минуты и 47 секунд.

До этого у бразильца Бебето на хет-трик (в пределах пента-трика) за "Депортиво" в ворота "Альбасете" в 1995-м понадобилось менее четырех минут.

Довбик лучший гостевой

Насчет Довбика. Он стал автором самого быстрого гостевого хет-трика в истории УПЛ. Бывший рекорд 21-летней давности принадлежал Мацею Ковальчику. Артём превзошел этот результат на 3 минуты. Три мяча в ворота "Металлиста 1925" 25-летний форвард "Днепра-1" забил с интервалом всего в 10 минут.

Меньше времени на хет-трик понадобилось Виталию Пушкуке, Ивану Гецко и Александру Гайдашу дважды, но в домашних играх.

Украинская Премьер-лига продолжает удивлять своих поклонников . В воскресенье в 19-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" не сумел победить "Черноморец" в Одессе, "Днепр-1" и "Динамо" добились успеха на выезде, а "Заря" разбили на своем поле "Движение".

Исполком УЕФА обсудит возможное исключение Беларуси из международных соревнований с участием европейских сборных уже 4 апреля.

Появился новый рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров планеты. Не обошлось без сюрпризов .