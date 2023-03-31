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Рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів світу оновився: є сюрпризи

31 березня 2023 19:30
- Сергій Гусенцев
Рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів світу оновився — є сюрпризи
У новому рейтингу Карло Анчелотті "пасе задніх"
- Сергій Гусенцев

З'явився новий рейтинг найбільш високооплачуваних футбольних тренерів планети. Не обійшлося без сюрпризів. 

Так, на першій сходинці списку опинився керманич мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне. Епатажний аргентинець заробляє близько 30 мільйонів фунтів на рік.

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Про це повідомляє французьке видання L'Equipe.

На другому місці розташувався коуч "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Його зарплатня в англійському гранді складає 20 мільйонів фунтів. На третьому місці — наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп — 16 мільйонів. 

Цікаво, що четверту позицію рейтингу обіймає головний тренер "Челсі" Грем Поттер. Британець отримує на "Стемфорд Бридж" 12 мільйонів за сезон. 

Поттер

Топ 10 найбільш високооплачуваних тренерів світу

1. Діего Сімеоне ("Атлетико") — 30 млн фунтів на рік;
2. Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") — 20 млн фунтів;
3. Юрген Клопп ("Ліверпуль") — 16 млн фунтів;
4. Грем Поттер ("Челсі") — 12 млн фунтів;
5. Массіміліано Аллегрі ("Ювентус") — 11,2 млн фунтів;
6. Томас Тухель ("Баварія") — 10,5 млн фунтів;
7. Карло Анчелотті ("Реал") — 9,6 млн фунтів;
8. Сімоне Індзаги ("Інтер") — 8,8 млн фунтів;
9. Жозе Моурінью ("Рома") — 8,1 млн фунтів;
10. Хабі Алонсо ("Баєр") — 4,4 млн фунтів.

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