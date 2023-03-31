Трубін очолив список найдорожчих голкіперів світу

Трубін увійшов до топ 5 голкіперів світу

Авторитетний портал Transfermarkt оновив список найдорожчих голкіперів світу у віковій категорії до 21 року. Згідно з новим рейтингом, воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін розташувався на першій сходинці "свіжоспеченого" топ 5. Його вартість оцінюється у 18 мільйонів євро.

Про це повідомляє isport.ua.

Першу позицію з Трубіним розділив голкіпер англійського "Саутгемптона" Гевін Базуну. Його також оцінили в аналогічні 18 мільйонів.

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Трійку лідерів замикає воротар Лілля Люка Шевальє. Він на 8 мільйонів дешевше від українця.

Список найдорожчих голкіперів світу U-21

1. Анатолій Трубін (Шахтар) — 18 млн євро

2. Гевін Базуну (Саутгемптон) — 18 млн євро

3. Люка Шевальє (Лілль) — 10 млн євро

4. Маартен Вандервурт (Генк) — 9 млн євро

5. Габріель Слоніна (Челсі) — 8 млн євро.

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