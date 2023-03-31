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Трубін очолив список найдорожчих голкіперів світу

31 березня 2023 13:51
- Сергій Гусенцев
Трубін очолив список найдорожчих голкіперів світу
Трубін увійшов до топ 5 голкіперів світу
- Сергій Гусенцев

Авторитетний портал Transfermarkt оновив список найдорожчих голкіперів світу у віковій категорії до 21 року. Згідно з новим рейтингом, воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін розташувався на першій сходинці "свіжоспеченого" топ 5. Його вартість оцінюється у 18 мільйонів євро.  

Про це повідомляє isport.ua. 

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Першу позицію з Трубіним розділив голкіпер англійського "Саутгемптона" Гевін Базуну. Його також оцінили в аналогічні 18 мільйонів.

Трубін

Трійку лідерів замикає воротар Лілля Люка Шевальє. Він на 8 мільйонів дешевше від українця. 

Список найдорожчих голкіперів світу U-21

1. Анатолій Трубін (Шахтар) — 18 млн євро
2. Гевін Базуну (Саутгемптон) — 18 млн євро
3. Люка Шевальє (Лілль) — 10 млн євро
4. Маартен Вандервурт (Генк) — 9 млн євро
5. Габріель Слоніна (Челсі) — 8 млн євро.

Нагадаємо, чемпіона світу-2022 з футболу звинуватили у груповому зґвалтуванні.

Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов загинув під час оборони України в одній із гарячих точок фронту.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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