Трубін очолив список найдорожчих голкіперів світу
Авторитетний портал Transfermarkt оновив список найдорожчих голкіперів світу у віковій категорії до 21 року. Згідно з новим рейтингом, воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін розташувався на першій сходинці "свіжоспеченого" топ 5. Його вартість оцінюється у 18 мільйонів євро.
Про це повідомляє isport.ua.
-
До України прибула президентка Молдови Санду: деталі візиту
-
В Одесі стане менше зовнішньої реклами
-
На Херсонщині підірвалася на міні бригада обленерго: є загиблі
-
У NASA представили стратегію дослідження Марса: що заплановано
-
У Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики
-
В Україні з 1 квітня ліки продаватимуть по-новому: що треба знати
-
Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до НАТО найближчими днями
-
Спецвипуски "Ліги Сміху. Волонтерський десант" не вестиме один з ведучих: хто саме та чому
-
На Кіровоградщині СБУ затримала зрадника, який добував для рф інформацію
-
Науковці виявили надмасивну чорну діру, яка у мільйони разів перевищує масу Сонця
Першу позицію з Трубіним розділив голкіпер англійського "Саутгемптона" Гевін Базуну. Його також оцінили в аналогічні 18 мільйонів.
.
Трійку лідерів замикає воротар Лілля Люка Шевальє. Він на 8 мільйонів дешевше від українця.
Список найдорожчих голкіперів світу U-21
1. Анатолій Трубін (Шахтар) — 18 млн євро
2. Гевін Базуну (Саутгемптон) — 18 млн євро
3. Люка Шевальє (Лілль) — 10 млн євро
4. Маартен Вандервурт (Генк) — 9 млн євро
5. Габріель Слоніна (Челсі) — 8 млн євро.
Нагадаємо, чемпіона світу-2022 з футболу звинуватили у груповому зґвалтуванні.
Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов загинув під час оборони України в одній із гарячих точок фронту.
Форвард збірної України Роман Яремчук може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини. Футболістом цікавиться один із клубів Бундесліги.