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Чемпіона світу-2022 з футболу звинуватили у груповому зґвалтуванні

31 березня 2023 13:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чемпіона світу-2022 з футболу звинуватили у груповому зґвалтуванні
Ще один відомий спортсмен може вирушити до в'язниці
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст іспанської "Севільї" Гонсало Монтіель може вирушити за ґрати. Аргентинця звинувачують у співучасті в груповому зґвалтуванні.

На чемпіона світу-2022 подали до суду, повідомляє Marca.

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Півзахисник збірної Аргентини виявився фігурантом гучного скандалу на батьківщині. На футболіста "Севільї" було подано позов про сексуальне насильство за обтяжливих обставин.

Монтіель та Мессі

Адвокат жертви розповів, що першого січня 2019 року під час вечірки з нагоди дня народження Монтіеля стався "акт сексуального насильства з проникненням за обтяжливих обставин з боку групи людей". Передбачуваний злочин стався у будинку футболіста.

Подробиці скандалу

Постраждалою дівчиною виявилася модель, яка на той момент полягала у відносинах із Гонсало. Монтіель запросив її познайомитися з сім'єю і наполіг, щоб вона залишилася на вечірці.

За словами потерпілої, вона не вживає алкоголю. Однак Гонсало дав їй два напої, після яких дівчина "повністю знепритомніла". За кілька годин постраждалу просто винесли з дому футболіста.

Адвокат не знає, скільки людей брали участь у злочині. Дівчина не може згадати конкретну кількість, оскільки приходила до тями лише епізодично. Вона навіть не пам'ятає, як зрештою потрапила додому.

У разі, якщо провину Монтіеля буде доведено, він надовго потрапить до в'язниці. Лише нещодавно Гонсало став чемпіоном світу-2022 у складі збірної Аргентини.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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