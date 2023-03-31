Чемпиона мира-2022 по футболу обвинили в групповом изнасиловании

Еще один известный спортсмен может отправиться в тюрьму

Футболист испанской "Севильи" Гонсало Монтиэль может отправиться за решетку. Аргентинец обвиняется в соучастии в групповом изнасиловании.

На чемпиона мира-2022 подали в суд, сообщает Marca.

Полузащитник сборной Аргентины оказался фигурантом громкого скандала у себя на родине. На футболиста "Севильи" был подан иск о предполагаемом сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

Адвокат жертвы рассказал, что первого января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтиэля произошел "акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей". Предполагаемое преступление произошло в доме футболиста.

Подробности скандала

Пострадавшей девушкой оказалась модель, которая в тот момент состояла в отношениях с Гонсало. Монтиэль пригласил ее познакомиться с семьей и настоял, чтобы она осталась на вечеринке.

По словам потерпевшей, она не употребляет алкоголь. Однако Гонсало дал ей два напитка, после которых девушка "полностью потеряла сознание". Спустя несколько часов пострадавшую просто вынесли из дома футболиста.

Адвокат не знает, сколько человек участвовали в преступлении. Девушка не может вспомнить конкретное количество, поскольку приходила в сознании только эпизодически. Она даже не помнит, как в итоге попала домой.

В случае, если вина Монтиэля будет доказана, он надолго попадет в тюрьму. Только недавно Гонсало стал чемпионом мира-2022 в составе сборной Аргентины.

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