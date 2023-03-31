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Трубин возглавил список самых дорогих голкиперов мира

31 марта 2023 13:51
- Сергей Гусенцев
Трубин возглавил список самых дорогих голкиперов мира
Трубин вошел в топ-5 лучших голкиперов мира
- Сергей Гусенцев

Авторитетный портал Transfermarkt обновил список самых дорогих в мире голкиперов в возрастной категории до 21 года. Согласно новому рейтингу, вратарь донецкого "Шахтёра" и сборной Украины Анатолий Трубин расположился на первой строчке "свежеиспеченного" топ-5. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Об этом сообщает isport.ua.

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Первую позицию с Трубиным разделил голкипер английского "Саутгемптона" Гэвин Базуну. Его также оценили в 18 миллионов.

Трубин .

Тройку лидеров замыкает вратарь "Лилля" Люка Шевалье. Он на 8 миллионов дешевле украинца.

Список самых дорогих голкиперов мира U-21

1. Анатолий Трубин (Шахтер) — 18 млн евро
2. Гэвин Базуну (Саутгемптон) — 18 млн евро
3. Люка Шевалье (Лилль) — 10 млн евро
4. Маартен Вандервурт (Генк) — 9 млн евро
5. Габриэль Слонина (Челси) — 8 млн евро.

Напомним, чемпиона мира-2022 по футболу обвинили в групповом изнасиловании.

Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов погиб во время обороны Украины в одной из горячих точек фронта.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии. Футболистом интересуется один из клубов Бундеслиги.

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