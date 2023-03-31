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Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира обновился: есть сюрпризы

31 марта 2023 19:30
- Сергей Гусенцев
Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира обновился — есть сюрпризы
В новом рейтинге Карло Анчелотти "пасёт задних"
- Сергей Гусенцев

Появился новый рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров планеты. Не обошлось без сюрпризов.

Так, на первой строчке списка оказался энтренадор мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Эпатажный аргентинец зарабатывает около 30 миллионов фунтов в год.

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Об этом сообщает французское издание L'Equipе.

На втором месте расположился коуч "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Его заработная плата в английском гранде составляет 20 миллионов фунтов. На третьем месте — наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп — 16 миллионов.

Интересно, что четвертую позицию рейтинга занимает главный тренер "Челси" Грэм Поттер. Британец получает на "Стэмфорд Бридж" 12 миллионов за сезон.

Поттер

Топ - 10 самых высокооплачиваемых тренеров мира

1. Диего Симеоне ("Атлетико") — 30 млн фунтов в год;
2. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 20 млн фунтов;
3. Юрген Клопп ("Ливерпуль") — 16 млн фунтов;
4. Грэм Поттер ("Челси") — 12 млн фунтов;
5. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") — 11,2 млн фунтов;
6. Томас Тухель ("Бавария") — 10,5 млн фунтов;
7. Карло Анчелотти ("Реал") — 9,6 млн фунтов;
8. Симоне Индзаги ("Интер") — 8,8 млн фунтов;
9. Жозе Моуринью ("Рома") — 8,1 млн фунтов;
10. Хаби Алонсо ("Байер") — 4,4 млн фунтов.

Напомним, чемпиона мира-2022 по футболу обвинили в групповом изнасиловании.

Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов погиб во время обороны Украины в одной из горячих точек фронта.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии. Футболистом интересуется один из клубов Бундеслиги.

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