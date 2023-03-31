Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира обновился — есть сюрпризы

В новом рейтинге Карло Анчелотти "пасёт задних"

Появился новый рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров планеты. Не обошлось без сюрпризов.

Так, на первой строчке списка оказался энтренадор мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Эпатажный аргентинец зарабатывает около 30 миллионов фунтов в год.

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Об этом сообщает французское издание L'Equipе.

На втором месте расположился коуч "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Его заработная плата в английском гранде составляет 20 миллионов фунтов. На третьем месте — наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп — 16 миллионов.

Интересно, что четвертую позицию рейтинга занимает главный тренер "Челси" Грэм Поттер. Британец получает на "Стэмфорд Бридж" 12 миллионов за сезон.

Топ - 10 самых высокооплачиваемых тренеров мира

1. Диего Симеоне ("Атлетико") — 30 млн фунтов в год;

2. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 20 млн фунтов;

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль") — 16 млн фунтов;

4. Грэм Поттер ("Челси") — 12 млн фунтов;

5. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") — 11,2 млн фунтов;

6. Томас Тухель ("Бавария") — 10,5 млн фунтов;

7. Карло Анчелотти ("Реал") — 9,6 млн фунтов;

8. Симоне Индзаги ("Интер") — 8,8 млн фунтов;

9. Жозе Моуринью ("Рома") — 8,1 млн фунтов;

10. Хаби Алонсо ("Байер") — 4,4 млн фунтов.

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