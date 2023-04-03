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Відомий головний кандидат на посаду тренера "Челсі": сюрприз для Мудрика

3 квітня 2023 06:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нагельсманн стане новим тренером Челсі
Англійський клуб звернувся за допомогою до німецького фахівця
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новим головним тренером лондонського "Челсі" має стати Юліан Нагельсманн. Керівництво англійського клубу вже веде переговори із німцем.

Офіційно про призначення Нагельсманна може бути оголошено найближчими днями, повідомив Sport1.

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Після нещодавньої відставки їхньої мюнхенської "Баварії" 35-річний Юліан Нагельсманн не планував повертатися до роботи цього сезону. Він хотів відпочити до літа і потім ухвалити рішення про продовження кар'єри.

Юліан Нагельсманн

Варіанти для Нагельсманна

Однак у послугах Нагельсманна вже зараз зацікавлені одразу кілька клубів. Обидва варіанти для переїзду до англійської Прем'єр-ліги з'явилися у Нагельсманна ввечері другого квітня.

Спочатку англійський "Лестер" звільнив Брендана Роджерса. Невдовзі місцеві журналісти оголосили, що клуб веде переговори із молодим німецьким тренером. Потім "Челсі" відправив у відставку Грема Поттера. Керівництво лондонців незадоволене роботою англійського фахівця. У "Челсі" поспішили з відставкою, щоб встигнути домовитися з Нагельсманном, доки Юліан вільний.

Цікаво, що за певних обставин Нагельсман зможе протистояти "Баварії", своєму колишньому клубу, вже цього сезону. У півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 зустрінуться переможці пар "Манчестер Сіті" — "Баварія" та "Реал" — "Челсі".

Нагадаємо, минулими вихідними відразу кілька відомих форвардом встановили рекорди результативності. Серед них Карім Бензема й Артем Довбик.

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