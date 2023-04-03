Нагельсманн стане новим тренером Челсі

Англійський клуб звернувся за допомогою до німецького фахівця

Новим головним тренером лондонського "Челсі" має стати Юліан Нагельсманн. Керівництво англійського клубу вже веде переговори із німцем.

Офіційно про призначення Нагельсманна може бути оголошено найближчими днями, повідомив Sport1.

Читайте також:

Після нещодавньої відставки їхньої мюнхенської "Баварії" 35-річний Юліан Нагельсманн не планував повертатися до роботи цього сезону. Він хотів відпочити до літа і потім ухвалити рішення про продовження кар'єри.

Варіанти для Нагельсманна

Однак у послугах Нагельсманна вже зараз зацікавлені одразу кілька клубів. Обидва варіанти для переїзду до англійської Прем'єр-ліги з'явилися у Нагельсманна ввечері другого квітня.

Спочатку англійський "Лестер" звільнив Брендана Роджерса. Невдовзі місцеві журналісти оголосили, що клуб веде переговори із молодим німецьким тренером. Потім "Челсі" відправив у відставку Грема Поттера. Керівництво лондонців незадоволене роботою англійського фахівця. У "Челсі" поспішили з відставкою, щоб встигнути домовитися з Нагельсманном, доки Юліан вільний.

Цікаво, що за певних обставин Нагельсман зможе протистояти "Баварії", своєму колишньому клубу, вже цього сезону. У півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 зустрінуться переможці пар "Манчестер Сіті" — "Баварія" та "Реал" — "Челсі".

Нагадаємо, минулими вихідними відразу кілька відомих форвардом встановили рекорди результативності. Серед них Карім Бензема й Артем Довбик.