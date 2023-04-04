Збірну України у відборі на Євро-2024 очолить Славен Билич

Національну команду може очолити відомий фахівець

Хорват Славен Билич став одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної України з футболу. Він може очолити національну команду найближчим часом.

Про варіант з іноземним наставником збірної України повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

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Варіант із запрошенням Билича

Оптимальною кандидатурою на посаду наставника "синьо-жовтих" залишається Сергій Ребров. Останнім часом з'явилося багато чуток щодо майбутнього українського фахівця, які не пов'язані із національною командою. І раптово виникла інформація про те, що УАФ може запросити до збірної іноземного тренера.

Вибір припав на колишнього наставника збірної Хорватії Славена Билича. Це станеться, якщо УАФ "ухвалить рішення про термінові зміни". Зараз цей варіант обговорюється, переговори можуть розпочатися найближчим часом.

Славен Билич залишається безробітним після того, як на початку березня його звільнили з англійського "Вотфорда". 54-річний хорват нещодавно вважався перспективним тренером, але поки що не розкрив свій потенціал ні в Англії, ні в Туреччині, ні навіть у китайському "Бейцзін Гоань".

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