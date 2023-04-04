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Відомо ім'я нового тренера збірної України: УАФ здивував вболівальників

4 квітня 2023 06:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірну України у відборі на Євро-2024 очолить Славен Билич
Національну команду може очолити відомий фахівець
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Хорват Славен Билич став одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної України з футболу. Він може очолити національну команду найближчим часом.

Про варіант з іноземним наставником збірної України повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

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В Українській Асоціації футболу (УАФ) продовжують шукати нового тренера для збірної України. Наразі грою команди на тимчасовій основі керує Руслан Ротань, який змушений поєднувати одразу три роботи.

Славен Біліч

Варіант із запрошенням Билича

Оптимальною кандидатурою на посаду наставника "синьо-жовтих" залишається Сергій Ребров. Останнім часом з'явилося багато чуток щодо майбутнього українського фахівця, які не пов'язані із національною командою. І раптово виникла інформація про те, що УАФ може запросити до збірної іноземного тренера.

Вибір припав на колишнього наставника збірної Хорватії Славена Билича. Це станеться, якщо УАФ "ухвалить рішення про термінові зміни". Зараз цей варіант обговорюється, переговори можуть розпочатися найближчим часом.

Славен Билич залишається безробітним після того, як на початку березня його звільнили з англійського "Вотфорда". 54-річний хорват нещодавно вважався перспективним тренером, але поки що не розкрив свій потенціал ні в Англії, ні в Туреччині, ні навіть у китайському "Бейцзін Гоань".

Нагадаємо, Олександр Зінченко та його дружина Влада Седан розкрили сімейну таємницю.

Став відомий головний кандидат на посаду тренера англійського "Челсі". Клуб уже веде переговори із молодим фахівцем.

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