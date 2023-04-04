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Ребров може стати тренером італійського топ клубу

4 квітня 2023 07:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров може стати тренером відомого італійського клубу
Український наставник затребуваний у Європі
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров може очолити один із європейських грандів. Українським наставником цікавляться одразу кілька клубів на чолі з міланським "Інтером".

Ребров став одним із кандидатів на посаду наставника "нерадзуррі" у разі звільнення Індзагі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У послугах Сергія Реброва зацікавлені кілька відомих європейських клубів. Найбільший інтерес до 48-річного наставника проявляється міланський "Інтер", керівництво якого незадоволене роботою Сімоне Індзагі.

Сергій Ребров

У разі звільнення наставник можуть розпочати переговори з Ребровим. Планується, що він очолить "Інтер" влітку, а до того часу з командою працюватиме Крістіан Ківу. Ще одним претендентом на посаду наставника "нерадзуррі" є Роберто Де Дзербі з англійського "Брайтона".

Другий варіант Реброва

Ще одним клубом, який цікавиться Сергієм Ребровим, виявився турецький "Бешикташ". Стамбульці майже втратили шанси на чемпіонський титул у Туреччині та потребують якісних змін. Також у Реброва залишається варіант зі збірною України.

Контракт українського наставника з "Аль-Айном" діє до літа 2023 року. Команда веде боротьбу за чемпіонський титул в ОАЕ, де лідирує "Шабаб Аль-Ахлі". Підопічні Сергія Реброва відстають на п'ять очок.

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