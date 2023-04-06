Хави назвал виновных в разгроме "Барселоны" от "Реала"

Каталонцы не сумели ничего противопоставить напору мадридцев

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес выглядел расстроенным после разгрома его команды в домашнем матче на "Камп Ноу" от мадридского "Реала".

"Барса" проиграла второй полуфинал Кубка Испании со счетом 0:4 и выбыла из турнира, сообщает Marca.

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Первый полуфинал Кубка Короля "Барселона" выиграла в Мадриде со счетом 1:0. В ответной встрече каталонцы продержали свои ворота "сухими" почти до перерыва, но пропустили гол на 45 минуте.

Во втором тайме за дело взялся Карим Бензема, который оформил второй хет-трик за неделю. Хозяева поля так и не смогли на это ответить хотя бы одним голом.

"Я могу только поздравить "Реал" с победой. Когда эта команда забивает четыре гола, а ты не можешь ответить ей хотя бы одним мячом, то результат предопределен. Они выиграли Лигу чемпионов в прошлом году. Это очень опасный соперник.

В испанском футболе все просто: для того, чтобы взять титул, необходимо уверенно обыграть "Реал". У нас не получилось это сделать в Кубке Испании", — заявил Хави.

Ошибки "Барселоны" и судейство

Наставник "Барселоны" посетовал, что судейство в этом поединке оставляло желать лучшего. Рефери игнорировал то, что футболисты "Реала" падали на газон от любого касания. Также Хави недоволен плохой реализацией опасных моментов.

"До перерыва "Барселона" смотрелась лучше, чем соперник. И я горжусь своими ребятами. Но гол в конце первого тайма нас сломил. Соперник показал, насколько он силен", — добавил Хави Эрнандес.

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