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Хаві назвав винних у розгромі "Барселони" від "Реала"

6 квітня 2023 07:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хаві назвав винних у розгромі Барселони від Реалу
Каталонці не зуміли нічого протиставити натиску мадридців
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес виглядав засмученим після розгрому його команди у домашньому матчі на "Камп Ноу" від мадридського "Реала".

"Барса" програла другий півфінал Кубка Іспанії з рахунком 0:4 та вибула з турніру, повідомляє Marca.

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Перший півфінал Кубка Короля "Барселона" виграла у Мадриді з рахунком 1:0. У зустрічі у відповідь каталонці протримали свої ворота "сухими" майже до перерви, але пропустили гол на 45 хвилині.

У другому таймі за справу взявся Карім Бензема, котрий оформив другий хет-трик за тиждень. Хазяї поля так і не змогли на це відповісти хоча б одним голом.

"Я можу лише привітати "Реал" із перемогою. Коли ця команда забиває чотири голи, а ти не можеш відповісти їй хоча б одним м'ячем, то результат зумовлений. Вони виграли Лігу чемпіонів минулого року. Це дуже небезпечний суперник.

В іспанському футболі все просто: щоб взяти титул, необхідно впевнено обіграти "Реал". У нас не вдалося це зробити в Кубку Іспанії", — заявив Хаві.

Хаві в Класіко Барселона - Реал

Помилки "Барселони" та суддівство

Наставник "Барселони" нарік, що суддівство в цьому поєдинку залишало бажати кращого. Рефері ігнорував те, що футболісти "Реала" падали на газон від будь-якого торкання. Також Хаві незадоволений поганою реалізацією небезпечних моментів.

"До перерви "Барселона" мала кращий за суперника вигляд. І я пишаюся своїми хлопцями. Але гол наприкінці першого тайму нас зламав. Суперник показав, наскільки він сильний", — додав Хаві Ернандес.

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