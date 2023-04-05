Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Жена Усика показала, как оккупанты изуродовали Харьков arrow

Жена Усика показала, как оккупанты изуродовали Харьков

5 апреля 2023 08:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика показала, как оккупанты изуродовали Харьков
Жена известного украинского спортсмена побывала в Харькове
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Екатерина Усик поделилась кадрами разрушенных российскими интервентами районов Харькова. Супруга украинского боксера побывала в прифронтовом городе. 

Супруга чемпиона мира по боксу продемонстрировала страшные фотографии на своей странице в Instagram

Читайте также:

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика побывала в Харькове. Екатерина Усик не рассказала о цели визита в прифронтовой город, но поделилась страшными кадрами частично разрушенного города. 

Instagram Екатерини Усик

Кадры Харькова

Харьковчане практически каждый день сталкиваются с ракетными обстрелами со стороны Белгородской области россии. Горожане стоически реагируют на перманентную опасность, но гостей города шокирует обстановка в Харькове. 

Екатерина Усик не стала исключением. Она побывала в Харькове второго апреля и поделилась с подписчиками своей страницы в социальной сети кадрами разрушенных фасадов и выбитых в домах окнах.

Instagram Екатерини Усик

Супруга Александра Усика не стала ничего объяснять в подписи к снимкам, просто указав, что находится в Харькове. Мужа на снимках нет. Не исключено, что эту поездку Екатерина совершила без чемпиона. 

Напомним, лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

А полузащитник "Челси" Михаил Мудрик разочаровал болельщиков команды в матче против "Ливерпуля". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB