Жена Усика показала, как оккупанты изуродовали Харьков

Жена известного украинского спортсмена побывала в Харькове

Екатерина Усик поделилась кадрами разрушенных российскими интервентами районов Харькова. Супруга украинского боксера побывала в прифронтовом городе.

Супруга чемпиона мира по боксу продемонстрировала страшные фотографии на своей странице в Instagram.

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Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика побывала в Харькове. Екатерина Усик не рассказала о цели визита в прифронтовой город, но поделилась страшными кадрами частично разрушенного города.

Кадры Харькова

Харьковчане практически каждый день сталкиваются с ракетными обстрелами со стороны Белгородской области россии. Горожане стоически реагируют на перманентную опасность, но гостей города шокирует обстановка в Харькове.

Екатерина Усик не стала исключением. Она побывала в Харькове второго апреля и поделилась с подписчиками своей страницы в социальной сети кадрами разрушенных фасадов и выбитых в домах окнах.

Супруга Александра Усика не стала ничего объяснять в подписи к снимкам, просто указав, что находится в Харькове. Мужа на снимках нет. Не исключено, что эту поездку Екатерина совершила без чемпиона.

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