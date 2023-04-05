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Мудрик разочаровал в матче "Челси" против "Ливерпуля": получил низкую оценку

5 апреля 2023 07:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик разочаровал в матче Челси против Ливерпуля
Украинский полузащитник снова не отметился результативными действиями на поле
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик ничем не запомнился на поле во время матча английской Премьер-лиги с "Ливерпулем". 

"Синие" и "красные" сыграли вничью, Мудрик не отметился результативными действиями, сообщают Новини.LIVE

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В рамках перенесенного матча восьмого тура АПЛ "Челси" сыграл с "Ливерпулем". Обе команды действовали максимально осторожно. Хозяева поля не хотели усугублять свое положение, а гости помнили, что через несколько дней им предстоит сразиться с "Арсеналом". 

Михаил Мудрик

Как сыграл Мудрик? 

Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных. Он появился на поле только на 78-й минуте. Исполняющий обязанности главного тренера "синих" Бруно Сальтор выпустил украинца вместо защитника Бена Чилуэлла. 

Вингер не успел сделать ничего полезного для "Челси". По итогам поединка он получил низкую оценку 6,2. Лучшим футболистом в составе обеих команд стал защитник "синих" Уэсли Фофана. Ему поставили оценку 8,0.

Оценки за матч Челси — Ливерпуль

Справедливости ради надо отметить, что ни один из футболистов, которых Сальтор выпустил на поле в этой встрече, не сумели проявить себя. 

В следующем матче "Челси" сыграет в гостях против "Вулверхэмптона". 

Напомним, новый соперник Александра Усика перешел черту, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов.  

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

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