Мудрик разочаровал в матче Челси против Ливерпуля

Украинский полузащитник снова не отметился результативными действиями на поле

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик ничем не запомнился на поле во время матча английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".

"Синие" и "красные" сыграли вничью, Мудрик не отметился результативными действиями, сообщают Новини.LIVE.

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В рамках перенесенного матча восьмого тура АПЛ "Челси" сыграл с "Ливерпулем". Обе команды действовали максимально осторожно. Хозяева поля не хотели усугублять свое положение, а гости помнили, что через несколько дней им предстоит сразиться с "Арсеналом".

Как сыграл Мудрик?

Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных. Он появился на поле только на 78-й минуте. Исполняющий обязанности главного тренера "синих" Бруно Сальтор выпустил украинца вместо защитника Бена Чилуэлла.

Вингер не успел сделать ничего полезного для "Челси". По итогам поединка он получил низкую оценку 6,2. Лучшим футболистом в составе обеих команд стал защитник "синих" Уэсли Фофана. Ему поставили оценку 8,0.

Справедливости ради надо отметить, что ни один из футболистов, которых Сальтор выпустил на поле в этой встрече, не сумели проявить себя.

В следующем матче "Челси" сыграет в гостях против "Вулверхэмптона".

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