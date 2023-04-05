Мудрик розчарував у матчі Челсі проти Ліверпуля

Український півзахисник знову не відзначився результативними діями на полі

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик нічим не запам'ятався на полі під час матчу англійської Прем'єр-ліги з "Ліверпулем".

"Сині" та "червоні" зіграли внічию, Мудрик не відзначився результативними діями, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

У рамках перенесеного матчу восьмого туру АПЛ "Челсі" зіграв із "Ліверпулем". Обидві команди діяли максимально обережно. Господарі поля не хотіли посилювати своє становище, а гості пам'ятали, що за кілька днів їм доведеться битися з "Арсеналом".

Як зіграв Мудрик?

Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних. Він з'явився на полі лише на 78-й хвилині. Виконувач обов'язків головного тренера "синіх" Бруно Сальтор випустив українця замість захисника Бена Чілвелла.

Вінгер не встиг зробити нічого корисного для "Челсі". За підсумками поєдинку він отримав низьку оцінку 6,2. Найкращим футболістом у складі обох команд став захисник "синіх" Веслі Фофана. Йому поставили оцінку 8,0.

Заради справедливості слід зазначити, що жоден із футболістів, яких Сальтор випустив на поле у цій зустрічі, не зуміли проявити себе.

У наступному матчі "Челсі" зіграє в гостях проти "Вулвергемптону".

Нагадаємо, новий суперник Олександра Усика перейшов межу, кидаючи виклик українцю. Очікується "гаряче" протистояння двох відомих бійців.

Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.