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"Шахтер" пригласит бразильца, который может затмить Мудрика

4 апреля 2023 16:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер пригласит бразильца, который может затмить Мудрика
В Украину может приехать еще один бразильский легионер
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" собирается предложить контракт футболисту, который сможет заменить в команде ушедшего в "Челси" футболиста сборной Украины Михаила Мудрика. 

В чемпионате Украины появится еще один легионер, сообщает O Globo

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Отъезд в Англию Михаила Мудрика поставил перед тренерским штабом "горняков" дилемму. На позицию левого вингера пробовали поставить и Георгия Судакова, и Дмитрия Крыськива. Оба футболиста не сумели раскрыться в этой роли. 

Кевин Сантос

Кто такой Кевин Сантос?

Руководство "Шахтера" намерено подписать за рубежом футболиста, который сможет стать эффективным левым вингером команды. Донецкий клуб выбрал молодого Кевина Сантоса. 20-летний футболист выступает в составе "Палмейраса" уже третий год и считается одним из наибольших талантов страны. 

Недавно Кевин Сантос помог "Палмейрасу" выиграть молодежный Кубок Сан-Паулу. Он стал лучшим ассистентом и бомбардиром турнира. Футболист уже дебютировал в основе "зеленых" и успел отличиться забитым мячом. 

"Палмейрас" отклонил несколько предложений "Шахтера" по Кевину. Однако "зеленые" могут согласиться на обмен с доплатой со стороны "горняков". Бразильский клуб заинтересован в Педриньо. Права на него принадлежат "Шахтеру", но полузащитник выступает на правах аренды за "Атлетико Минейро". Клубы могут заключить сделку летом 2023 года. 

Напомним, Александр Зинченко может покинуть "Арсенал". Английский клуб готов поменять украинца на другого футболиста. 

Новый соперник Александра Усика перешел черту, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов.  

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

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