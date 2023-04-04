"Арсенал" хочет поменять Зинченко на другого игрока

"Канониры" хотят усилить левый фланг обороны

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может стать частью сделки по приглашению в "Арсенал" французского игрока "Милана" Тео Эрнандеса.

"Канониры" сделают левого защитника одной из приоритетных целей во время летнего трансферного окна, сообщает CalcioMercato.

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Александр Зинченко может покинуть "Арсенал" всего через год после перехода в лондонский клуб. "Канониры" рассматривают вариант с обменом 26-летнего украинца на левого защитника "Милана" Тео Эрнандеса. Альтернативным вариантом может стать обмен Кирана Тирни с доплатой в виде 70 млн евро.

Зачем "Арсеналу" Эрнандес?

Эрнандес является одним из лидеров "Милана". Контракт 25-летнего футболиста с клубом действует до лета 2026 года. "Россонери" не хотят отпускать француза, который умело играет как в обороне, так и в атаке.

Однако "Арсенал" собирается проявить настойчивость в вопросе приглашения Эрнандеса в команду Микеля Артеты. Представители английского клуба уже установили контракт с ближайшим окружением Тео.

Несмотря на то, что Зинченко является одним из лидеров "Арсенала", его могут отпустить в случае согласия Тео Эрнандеса и "Милана" на такой обмен футболистами.

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