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"Арсенал" хочет поменять Зинченко на другого игрока

4 апреля 2023 10:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал хочет поменять Зинченко на другого игрока
"Канониры" хотят усилить левый фланг обороны
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может стать частью сделки по приглашению в "Арсенал" французского игрока "Милана" Тео Эрнандеса.

"Канониры" сделают левого защитника одной из приоритетных целей во время летнего трансферного окна, сообщает CalcioMercato

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Александр Зинченко может покинуть "Арсенал" всего через год после перехода в лондонский клуб. "Канониры" рассматривают вариант с обменом 26-летнего украинца на левого защитника "Милана" Тео Эрнандеса. Альтернативным вариантом может стать обмен Кирана Тирни с доплатой в виде 70 млн евро. 

Александр Зинченко

Зачем "Арсеналу" Эрнандес?

Эрнандес является одним из лидеров "Милана". Контракт 25-летнего футболиста с клубом действует до лета 2026 года. "Россонери" не хотят отпускать француза, который умело играет как в обороне, так и в атаке. 

Однако "Арсенал" собирается проявить настойчивость в вопросе приглашения Эрнандеса в команду Микеля Артеты. Представители английского клуба уже установили контракт с ближайшим окружением Тео. 

Тео Эрнандес

Несмотря на то, что Зинченко является одним из лидеров "Арсенала", его могут отпустить в случае согласия Тео Эрнандеса и "Милана" на такой обмен футболистами. 

Напомним, "Брюгге" готов избавиться от Романа Яремчука. Украинец будет выставлен на трансфер. 

Стало известно имя еще одного претендента на пост главного тренера сборной Украины. В УАФ решили обратиться к иностранному специалисту. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

Томас Тухель установил рекорд во главе "Баварии", хотя провел всего один поединок в мюнхенской команде. 

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