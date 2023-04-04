Брюгге выставит Яремчука на продажу

Бельгийский клуб откажется от услуг украинского игрока

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может начать следующий сезон в новой команде. "Брюгге" больше не рассчитывает на футболиста.

Бельгийцы готовы выставить на продажу Яремчука, сообщает Voetbalkrant.

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Два последних года получились неудачными для Романа Яремчука. Он был лидером "Гента", но не смог проявить себя ни в "Бенфике", ни в "Брюгге". Дошло до того, что бельгийский клуб захотел выставить форварда на трансфер.

27-летний футболист забил в текущем сезоне только два гола и сделал столько же результативных передач. От него ожидали большего. Прошлым летом "Брюгге" заплатил за Яремчука 17 млн евро, что стало рекордом в истории бельгийского клуба.

Вариант развития карьеры Яремчука

Украинцу не повезло попасть в "Брюгге" во время серьезного системного кризиса. Он работает под руководством уже третьего тренера за сезон, и результаты команды не улучшаются. Бельгийцы вряд ли попадут в еврокубки на следующий сезон, а потому будут вынуждены продать несколько футболистов.

Одним из кандидатов на продажу является Яремчук. Сам Роман хотел бы остаться в команде и доказать, что не разучился забивать голы. Однако если поступит предложение, "Брюгге" его продаст. Главными кандидатами на покупку украинца являются немецкий "Майнц" и английский "Вест Хэм".

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