Брюгге выставит Яремчука на продажу

"Брюгге" хочет избавиться от Яремчука: где форвард продолжит карьеру
Форвард сборной Украины Роман Яремчук может начать следующий сезон в новой команде. "Брюгге" больше не рассчитывает на футболиста.
Бельгийцы готовы выставить на продажу Яремчука, сообщает Voetbalkrant.
Два последних года получились неудачными для Романа Яремчука. Он был лидером "Гента", но не смог проявить себя ни в "Бенфике", ни в "Брюгге". Дошло до того, что бельгийский клуб захотел выставить форварда на трансфер.
27-летний футболист забил в текущем сезоне только два гола и сделал столько же результативных передач. От него ожидали большего. Прошлым летом "Брюгге" заплатил за Яремчука 17 млн евро, что стало рекордом в истории бельгийского клуба.
Вариант развития карьеры Яремчука
Украинцу не повезло попасть в "Брюгге" во время серьезного системного кризиса. Он работает под руководством уже третьего тренера за сезон, и результаты команды не улучшаются. Бельгийцы вряд ли попадут в еврокубки на следующий сезон, а потому будут вынуждены продать несколько футболистов.
Одним из кандидатов на продажу является Яремчук. Сам Роман хотел бы остаться в команде и доказать, что не разучился забивать голы. Однако если поступит предложение, "Брюгге" его продаст. Главными кандидатами на покупку украинца являются немецкий "Майнц" и английский "Вест Хэм".
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