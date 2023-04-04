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"Брюгге" хочет избавиться от Яремчука: где форвард продолжит карьеру

4 апреля 2023 09:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Брюгге выставит Яремчука на продажу
Бельгийский клуб откажется от услуг украинского игрока
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может начать следующий сезон в новой команде. "Брюгге" больше не рассчитывает на футболиста. 

Бельгийцы готовы выставить на продажу Яремчука, сообщает Voetbalkrant

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Два последних года получились неудачными для Романа Яремчука. Он был лидером "Гента", но не смог проявить себя ни в "Бенфике", ни в "Брюгге". Дошло до того, что бельгийский клуб захотел выставить форварда на трансфер. 

Роман Яремчук

27-летний футболист забил в текущем сезоне только два гола и сделал столько же результативных передач. От него ожидали большего. Прошлым летом "Брюгге" заплатил за Яремчука 17 млн евро, что стало рекордом в истории бельгийского клуба. 

Вариант развития карьеры Яремчука

Украинцу не повезло попасть в "Брюгге" во время серьезного системного кризиса. Он работает под руководством уже третьего тренера за сезон, и результаты команды не улучшаются. Бельгийцы вряд ли попадут в еврокубки на следующий сезон, а потому будут вынуждены продать несколько футболистов. 

Одним из кандидатов на продажу является Яремчук. Сам Роман хотел бы остаться в команде и доказать, что не разучился забивать голы. Однако если поступит предложение, "Брюгге" его продаст. Главными кандидатами на покупку украинца являются немецкий "Майнц" и английский "Вест Хэм". 

Напомним, Алексанр Зинченко и его супруга Влада Седан раскрыли семейную тайну. 

Стало известно имя еще одного претендента на пост главного тренера сборной Украины. В УАФ решили обратиться к иностранному специалисту. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

Томас Тухель установил рекорд во главе "Баварии", хотя провел всего один поединок в мюнхенской команде. 

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