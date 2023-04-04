Брюгге виставить Яремчука на продаж

Бельгійський клуб відмовиться від послуг українського гравця

Форвард збірної України Роман Яремчук може розпочати наступний сезон у новій команді. "Брюгге" більше не розраховує на футболіста.

Бельгійці готові виставити на продаж Яремчука, повідомляє Voetbalkrant.

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Два останні роки виявилися невдалими для Романа Яремчука. Він був лідером "Гента", але не зміг проявити себе ні в "Бенфіці", ні в "Брюгге". Дійшло до того, що бельгійський клуб схотів виставити форварда на трансфер.

27-річний футболіст забив цього сезону лише два голи й зробив стільки ж результативних передач. Від нього чекали більшого. Минулого літа "Брюгге" заплатив за Яремчука 17 млн євро, що стало рекордом в історії бельгійського клубу.

Варіант розвитку кар'єри Яремчука

Українцю не пощастило потрапити у "Брюгге" під час серйозної системної кризи. Він працює під керівництвом вже третього тренера за сезон і результати команди не покращуються. Бельгійці навряд чи потраплять до єврокубків наступного сезону, а тому будуть змушені продати кілька футболістів.

Одним із кандидатів на продаж є Яремчук. Сам Роман хотів би залишитися у команді та довести, що не розучився забивати голи. Однак якщо надійде пропозиція, Брюгге її продасть. Головними кандидатами на покупку українця є німецький "Майнц" та англійський "Вест Гем".

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