Брюгге виставить Яремчука на продаж

"Брюгге" хоче позбутися Яремчука: де форвард продовжить кар'єру
Форвард збірної України Роман Яремчук може розпочати наступний сезон у новій команді. "Брюгге" більше не розраховує на футболіста.
Бельгійці готові виставити на продаж Яремчука, повідомляє Voetbalkrant.
Два останні роки виявилися невдалими для Романа Яремчука. Він був лідером "Гента", але не зміг проявити себе ні в "Бенфіці", ні в "Брюгге". Дійшло до того, що бельгійський клуб схотів виставити форварда на трансфер.
27-річний футболіст забив цього сезону лише два голи й зробив стільки ж результативних передач. Від нього чекали більшого. Минулого літа "Брюгге" заплатив за Яремчука 17 млн євро, що стало рекордом в історії бельгійського клубу.
Варіант розвитку кар'єри Яремчука
Українцю не пощастило потрапити у "Брюгге" під час серйозної системної кризи. Він працює під керівництвом вже третього тренера за сезон і результати команди не покращуються. Бельгійці навряд чи потраплять до єврокубків наступного сезону, а тому будуть змушені продати кілька футболістів.
Одним із кандидатів на продаж є Яремчук. Сам Роман хотів би залишитися у команді та довести, що не розучився забивати голи. Однак якщо надійде пропозиція, Брюгге її продасть. Головними кандидатами на покупку українця є німецький "Майнц" та англійський "Вест Гем".
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