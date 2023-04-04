Тренер "Баварии" Тухель установил уникальное достижение

Немецкий наставник почти всегда начинает работу на новом месте с побед

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель стал автором уникального личного достижения. Наставник начал с победы работу в мюнхенской команде.

Тухель еще никогда не проигрывал свои первые матчи, сообщают Новини.LIVE.

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Томас Тухель всего неделю работает с мюнхенской "Баварией", но уже может похвастаться важным достижением. В дебютном матче под руководством 49-летнего наставника немецкая команда уверенно обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:2.

"Бавария" снова первая

Эта победа позволила "Баварии" вернуться на первое место в немецкой Бундеслиге. Мюнхенцы опережают дортмундцев на два очка, а "Унион Берлин" — на четыре балла.

Успешный старт в "Баварии" позволил Тухелю установить еще и личный рекорд. Он еще никогда не проигрывал первый матч во главе новой команды.

Дебюты Тухеля:

"Майнц" — "Байер" — 2:2

"Боруссия" Дортмунд — "Боруссия" Менхенгладбах — 4:0

"ПСЖ" — "Монако" — 4:0

"Челси" — "Вулверхэмптон" — 0:0

"Бавария" — "Боруссия" Дортмунд — 4:2

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