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Тренер "Баварии" Тухель установил уникальное достижение

4 апреля 2023 07:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер Баварии Тухель установил уникальное достижение
Немецкий наставник почти всегда начинает работу на новом месте с побед
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель стал автором уникального личного достижения. Наставник начал с победы работу в мюнхенской команде. 

Тухель еще никогда не проигрывал свои первые матчи, сообщают Новини.LIVE

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Томас Тухель всего неделю работает с мюнхенской "Баварией", но уже может похвастаться важным достижением. В дебютном матче под руководством 49-летнего наставника немецкая команда уверенно обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:2. 

Томас Тухель

"Бавария" снова первая 

Эта победа позволила "Баварии" вернуться на первое место в немецкой Бундеслиге. Мюнхенцы опережают дортмундцев на два очка, а "Унион Берлин" — на четыре балла. 

Успешный старт в "Баварии" позволил Тухелю установить еще и личный рекорд. Он еще никогда не проигрывал первый матч во главе новой команды. 

Дебюты Тухеля: 

  • "Майнц" — "Байер" — 2:2 
  • "Боруссия" Дортмунд — "Боруссия" Менхенгладбах — 4:0 
  • "ПСЖ" — "Монако" — 4:0 
  • "Челси" — "Вулверхэмптон" — 0:0 
  • "Бавария" — "Боруссия" Дортмунд — 4:2 

Напомним, Алексанр Зинченко и его супруга Влада Седан раскрыли семейную тайну. 

Новый соперник Александра Усика перешел черту, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов. 

Стало известно имя еще одного претендента на пост главного тренера сборной Украины. В УАФ решили обратиться к иностранному специалисту. 

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