Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Тренер "Баварії" Тухель встановив унікальне досягнення arrow

Тренер "Баварії" Тухель встановив унікальне досягнення

4 квітня 2023 07:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Баварії Тухель встановив унікальне досягнення
Німецький наставник майже завжди починає роботу на новому місці з перемог
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Томас Тухель став автором унікального особистого досягнення. Наставник розпочав з перемоги роботу у мюнхенській команді.

Тухель ще ніколи не програвав своїх перших матчів, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Томас Тухель лише тиждень працює з мюнхенською "Баварією", але вже може похвалитися важливим досягненням. У дебютному матчі під керівництвом 49-річного наставника німецька команда впевнено обіграла дортмундську "Боруссію" з рахунком 4:2.

Томас Тухель

"Баварія" знову перша

Ця перемога дозволила "Баварії" повернутися на перше місце у німецькій Бундеслізі. Мюнхенці випереджають дортмундців на два очки, а "Уніон Берлін" — на чотири бали.

Успішний старт у "Баварії" дозволив Тухелю встановити ще й особистий рекорд. Він ще ніколи не програвав перший матч на чолі нової команди.

Дебюти Тухеля:

  • "Майнц" — "Баєр" — 2:2
  • "Боруссія" Дортмунд — "Боруссія" Менхенгладбах — 4:0
  • "ПСЖ" — "Монако" — 4:0
  • "Челсі" — "Вулвергемптон" — 0:0
  • "Баварія" — "Боруссія" Дортмунд — 4:2

Нагадаємо, Олександр Зінченко та його дружина Влада Седан розкрили сімейну таємницю.

Новий суперник Олександра Усика перейшов межу, кидаючи виклик українцю. Очікується "гаряче" протистояння двох відомих бійців.

Стало відоме ім'я ще одного претендента на посаду головного тренера збірної України. В УАФ вирішили звернутися до іноземного фахівця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB