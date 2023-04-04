Тренер "Баварії" Тухель встановив унікальне досягнення

Німецький наставник майже завжди починає роботу на новому місці з перемог

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Томас Тухель став автором унікального особистого досягнення. Наставник розпочав з перемоги роботу у мюнхенській команді.

Тухель ще ніколи не програвав своїх перших матчів, повідомляють Новини.LIVE.

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Томас Тухель лише тиждень працює з мюнхенською "Баварією", але вже може похвалитися важливим досягненням. У дебютному матчі під керівництвом 49-річного наставника німецька команда впевнено обіграла дортмундську "Боруссію" з рахунком 4:2.

"Баварія" знову перша

Ця перемога дозволила "Баварії" повернутися на перше місце у німецькій Бундеслізі. Мюнхенці випереджають дортмундців на два очки, а "Уніон Берлін" — на чотири бали.

Успішний старт у "Баварії" дозволив Тухелю встановити ще й особистий рекорд. Він ще ніколи не програвав перший матч на чолі нової команди.

Дебюти Тухеля:

"Майнц" — "Баєр" — 2:2

"Боруссія" Дортмунд — "Боруссія" Менхенгладбах — 4:0

"ПСЖ" — "Монако" — 4:0

"Челсі" — "Вулвергемптон" — 0:0

"Баварія" — "Боруссія" Дортмунд — 4:2

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