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"Арсенал" хоче поміняти Зінченка на іншого гравця

4 квітня 2023 10:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал хоче поміняти Зінченка на іншого гравця
"Каноніри" хочуть посилити лівий фланг оборони
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Олександр Зінченко може стати частиною угоди на запрошення до "Арсеналу" французького гравця "Мілана" Тео Ернандеса.

"Каноніри" зроблять лівого захисника однією із пріоритетних цілей під час літнього трансферного вікна, повідомляє CalcioMercato.

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Олександр Зінченко може залишити "Арсенал" лише через рік після переходу до лондонського клубу. "Каноніри" розглядають варіант з обміном 26-річного українця на лівого захисника "Мілана" Тео Ернандеса. Альтернативним варіантом може стати обмін Кірана Тірні з доплатою 70 млн євро.

Олександр Зінченко

Навіщо "Арсеналу" Ернандес?

Ернандес є одним із лідерів "Мілана". Контракт 25-річного футболіста з клубом діє до літа 2026 року. "Россонері" не хочуть відпускати француза, який вміло грає як в обороні, так і в атаці.

Проте "Арсенал" збирається виявити наполегливість у питанні запрошення Ернандеса до команди Мікеля Артети. Представники англійського клубу вже встановили контракт із найближчим оточенням Тео.

Тео Ернандес

Попри те, що Зінченко є одним із лідерів "Арсеналу", його можуть відпустити у разі згоди Тео Ернандеса та "Мілана" на такий обмін футболістами.

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