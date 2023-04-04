Девять финалов Арсенала — с кем канониры могут потерять очки в АПЛ

Шансы лондонцев стать чемпионами растут с каждым матчем

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге (АПЛ). Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.

Рассуждаем о перспективах "канониров" в материале Новини.LIVE.

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По итогам 29 туров команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Арсенал" набрал 72 очка. У "Манчестер Сити" 64 пункта, игра в запасе и противостояние с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Чем дальше команда Гвардиолы пройдет в этом турнире — тем лучше для "канониров".

Впервые о чемпионском титуле в "Арсенале" заговорили в середине зимы, хотя думать о нем начали гораздо раньше. Лондонцы уже давно не претендовали на кубок к началу апреля, и подопечные Артеты не хотят упускать шанс стать чемпионами Англии. Впереди девять матчей. Девять важных финалов. В каких поединках "канониры" могут потерять очки?

"Ливерпуль"

9 апреля. Выездной матч.

В десяти последних матчах этих соперников "канониры" выиграли три встречи, одну из них по пенальти. В первом круге команда Артеты оказалась сильнее на "Эмирэйтс", дублем отметился Букайо Сака.

У "красных" все будет в порядке с мотивацией на поединок, но посреди недели они играют на выезде с "Челси". После памятного разгрома "Юнайтед" со счетом 7:0 "Ливерпуль" проиграл три матча подряд. "Реалу" и "Борнмуту" мерсисайдцы уступили со счетом 0:1, "Ман Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1. "Арсенал" может воспользоваться спадом соперника и сделать еще один важный шаг на пути к титулу.

"Вест Хэм"

16 апреля. Выездной матч.

"Канониры" не проигрывали "молотобойцам" пять матчей подряд. Не стоит прерывать традицию. "Вест Хэм" окажется сопротивление в родных стенах, но "Арсеналу" по силам завоевать три очка в этом дерби.

"Саутгемптон"

24 апреля. Домашний матч.

"Святые" часто отбирают очки у "канониров". Так случилось и в матче первого круга, когда на гол Джаки гости ответили точным ударом Армстронга. Но претендент на титул не может позволить себе терять очки в поединке с абсолютным аутсайдером АПЛ.

"Манчестер Сити"

26 апреля. Выездной матч.

Если к концу апреля "горожане" нивелируют преимущество "Арсенала" или отрыв команд друг от друга хотя бы не увеличится, "канонирам" будет очень сложно.

Лондонцы проиграли команде Гвардиолы семь матчей подряд. Эта серия вместила разгром со счетом 5:0. Очередная встреча соперников станет для "Арсенала" сродни финалу Лиги чемпионов. На кону будет стоять многое, болельщиков ожидает напряженное противостояние. Но претендент на чемпионство должен преодолевать такие препятствия.

"Челси"

29 апреля. Домашний матч.

Три последних встречи "канониры" выиграли у "синих" с общим счетом 9:2. Вряд ли "Челси" сможет взять верх и на этот раз. Увольнение Поттера не преобразит "синих" чудесным образом. "Арсенал" может испытать проблемы, но должен завоевать три очка.

"Ньюкасл"

7 мая. Выездной матч.

Еще один важный экзамен для команды Артеты. "Арсенал" не смог выиграть два последних матча у "сорок". Команда Эдди Хау идет на третьем месте в таблице и создаст сопернику немало проблем. Не исключена потеря очков лондонцами.

"Брайтон"

13 мая. Домашний матч.

Три последних поединка эти соперники сыграли "с открытыми забралами" 13 голов. В этот раз зрителей ждет нечто подобное. Команда Де Дзерби и сама играет, и дает это делать сопернику. Другой вопрос — успеют ли "чайки" к середине мая преодолеть игровой кризис, который их настиг в конце марта?

"Ноттингем Форест"

20 мая. Выездной матч.

Есть ощущение, что уже по итогам этого матча "Арсенал" может стать чемпионом Англии. В двух последних домашних поединках "канониры" громили "лесников" с одинаковым счетом 5:0. На выезде лондонцам гораздо сложнее, но ставки очень высоки. Помимо титула, "Арсенал" в этой встрече может вернуть "Форест" в Чемпионшип.

"Вулверхэмптон"

28 мая. Домашний матч.

В этом поединке на "Эмирэйтс" будет царить либо уныние, либо безудержная радость. Вряд ли чемпионская интрига в АПЛ продлится до последнего тура. "Волки" являются крепким соперником, но нынешние "канониры" умеют "раскалывать такие орешки".

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