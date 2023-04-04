Дев'ять фіналів Арсеналу — з ким каноніри можуть втратити очки в АПЛ

Шанси лондонців стати чемпіонами зростають з кожним матчем

Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Оцінюємо перспективи "канонірів" у матеріалі Новини.LIVE.

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За підсумками 29 турів команда Мікеля Артети очолює турнірну таблицю АПЛ. "Арсенал" набрав 72 очки. У "Манчестер Сіті" 64 пункти, гра в запасі та протистояння з "Баварією" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Чим далі команда Гвардіоли пройде в цьому турнірі — тим краще для "канонірів".

Вперше про чемпіонський титул в "Арсеналі" заговорили в середині зими, хоча думати про нього почали набагато раніше. Лондонці вже давно не претендували на кубок на початок квітня, і підопічні Артети не хочуть упускати шансу стати чемпіонами Англії. Попереду дев'ять матчів. Дев'ять найважливіших фіналів. У яких поєдинках "каноніри" можуть втратити очки?

"Ліверпуль"

9 квітня. Виїзний матч.

У десяти останніх матчах цих суперників "каноніри" виграли три зустрічі, одну з них за пенальті. У першому колі команда Артети виявилася сильнішою на "Емірейтс", дублем відзначився Букайо Сака.

У "червоних" все буде гаразд із мотивацією на поєдинок, але посеред тижня вони грають на виїзді з "Челсі". Після пам'ятного розгрому "Юнайтед" з рахунком 7:0 "Ліверпуль" програв три матчі поспіль. "Реалу" та "Борнмуту" мерсисайдці поступилися з рахунком 0:1, "Ман Сіті" розгромив "Ліверпуль" з рахунком 4:1. "Арсенал" може скористатися спадом суперника та зробити ще один важливий крок на шляху до титулу.

"Вест Гем"

16 квітня. Виїзний матч.

"Каноніри" не програвали "молотобійцям" п'ять матчів поспіль. Не варто переривати традицію. "Вест Гем" виявиться опір у рідних стінах, але "Арсеналу" під силу завоювати три очки в цьому дербі.

"Саутгемптон"

24 квітня. Домашній матч.

"Святі" часто відбирають очки у "канонірів". Так сталося і в матчі першого кола, коли на гол Джакі гості відповіли влучним ударом Армстронга. Але претендент на титул не може дозволити собі втрачати очки у поєдинку з абсолютним аутсайдером АПЛ.

"Манчестер сіті"

26 квітня. Виїзний матч.

Якщо до кінця квітня "містяни" нівелюють перевагу "Арсеналу" або відрив команд одна від одної хоча б не збільшиться, "канонірам" буде дуже складно.

Лондонці програли команді Гвардіоли сім матчів поспіль. Ця серія вмістила розгром із рахунком 5:0. Чергова зустріч суперників стане для "Арсеналу" схожа на фінал Ліги чемпіонів. На кону стоятиме багато, на вболівальників чекає напружене протистояння. Але претендент на чемпіонство має долати такі перешкоди.

"Челсі"

29 квітня. Домашній матч.

Три останні зустрічі "каноніри" виграли у "синіх" із загальним рахунком 9:2. Навряд чи "Челсі" зможе взяти гору і цього разу. Звільнення Поттера не перетворить "синіх" чудовим чином на конкурентну команду. "Арсенал" може зазнати проблем, але має завоювати три очки.

"Ньюкасл"

7 травня. Виїзний матч.

Ще один важливий іспит для Артети. "Арсенал" не зміг виграти два останні матчі у "сорок". Команда Едді Хау йде на третьому місці у таблиці та створить супернику чимало проблем. Не виключена втрата очок лондонцями.

"Брайтон"

13 травня. Домашній матч.

Три останні поєдинки ці суперники зіграли "з відкритими забралами" 13 голів. Цього разу на глядачів чекає щось подібне. Команда Де Дзербі й сама грає і дає це робити супернику. Інше питання — чи встигнуть "чайки" до середини травня подолати ігрову кризу, яка їх спіткала наприкінці березня?

"Ноттінгем Форест"

20 травня. Виїзний матч.

Є відчуття, що за підсумками цього матчу "Арсенал" може стати чемпіоном Англії. У двох останніх домашніх поєдинках "каноніри" громили "лісників" з однаковим рахунком 5:0. На виїзді лондонцям набагато складніше, але ставки дуже високі. Окрім титулу, "Арсенал" у цій зустрічі може повернути "Форест" до Чемпіоншипу.

"Вулвергемптон"

28 травня. Домашній матч

У цьому поєдинку на "Емірейтс" пануватиме або зневіра, або нестримна радість. Навряд чи чемпіонська інтрига в АПЛ триватиме до останнього туру. "Вовки" є міцним суперником, але нинішні "каноніри" вміють "розколювати такі горішки".

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