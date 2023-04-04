"Шахтар" запросить бразильця, який може затьмарити Мудрика

В Україну може приїхати ще один бразильський легіонер

Донецький "Шахтар" збирається запропонувати контракт футболісту, який зможе замінити в команді футболіста збірної України Михайла Мудрика, який пішов у "Челсі".

У чемпіонаті України з'явиться ще один легіонер, повідомляє O Globo.

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Від'їзд до Англії Михайла Мудрика поставив перед тренерським штабом "гірників" дилему. На позицію лівого вінгера намагалися поставити й Георгія Судакова, і Дмитра Криськіва. Обидва футболісти не зуміли розкритися у цій ролі.

Хто такий Кевін Сантос?

Керівництво "Шахтаря" має намір підписати за кордоном футболіста, який зможе стати ефективним лівим вінгером команди. Донецький клуб обрав молодого Кевіна Сантоса 20-річний футболіст виступає у складі "Палмейрасу" вже третій рік і вважається одним із найбільших талантів країни.

Нещодавно Кевін Сантос допоміг "Палмейрасу" виграти молодіжний Кубок Сан-Паулу. Він став найкращим асистентом та бомбардиром турніру. Футболіст уже дебютував в основі "зелених" і встиг відзначитись забитим м'ячем.

"Палмейрас" відхилив кілька пропозицій "Шахтаря" щодо Кевіна. Однак "зелені" можуть погодитися на обмін із доплатою з боку "гірників". Бразильський клуб зацікавлений у Педріньйо. Права на нього належать "Шахтарю", але півзахисник виступає на правах оренди за "Атлетіко Мінейро". Клуби можуть укласти угоду влітку 2023 року.

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