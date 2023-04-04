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"Шахтар" запросить бразильця, який може затьмарити Мудрика

4 квітня 2023 16:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар запросить бразильця, який може затьмарити Мудрика
В Україну може приїхати ще один бразильський легіонер
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" збирається запропонувати контракт футболісту, який зможе замінити в команді футболіста збірної України Михайла Мудрика, який пішов у "Челсі".

У чемпіонаті України з'явиться ще один легіонер, повідомляє O Globo.

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Від'їзд до Англії Михайла Мудрика поставив перед тренерським штабом "гірників" дилему. На позицію лівого вінгера намагалися поставити й Георгія Судакова, і Дмитра Криськіва. Обидва футболісти не зуміли розкритися у цій ролі.

Кевін Сантос

Хто такий Кевін Сантос?

Керівництво "Шахтаря" має намір підписати за кордоном футболіста, який зможе стати ефективним лівим вінгером команди. Донецький клуб обрав молодого Кевіна Сантоса 20-річний футболіст виступає у складі "Палмейрасу" вже третій рік і вважається одним із найбільших талантів країни.

Нещодавно Кевін Сантос допоміг "Палмейрасу" виграти молодіжний Кубок Сан-Паулу. Він став найкращим асистентом та бомбардиром турніру. Футболіст уже дебютував в основі "зелених" і встиг відзначитись забитим м'ячем.

"Палмейрас" відхилив кілька пропозицій "Шахтаря" щодо Кевіна. Однак "зелені" можуть погодитися на обмін із доплатою з боку "гірників". Бразильський клуб зацікавлений у Педріньйо. Права на нього належать "Шахтарю", але півзахисник виступає на правах оренди за "Атлетіко Мінейро". Клуби можуть укласти угоду влітку 2023 року.

Нагадаємо, Олександр Зінченко може залишити "Арсенал". Англійський клуб готовий поміняти українця на іншого футболіста.

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