Три варианта продолжения карьеры Реброва — не только сборная Украины

Украинский специалист может отказаться от должности наставника национальной команды

Украинский тренер Сергей Ребров получил сразу несколько предложений для продолжения карьеры. Ему есть, из чего выбрать, главное взвесить все риски перед решением.

Востребованный наставник может оказаться у руля европейской команды, сообщают Новини.LIVE.

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Список клубов, в которых работал Сергей Ребров, не впечатлит болельщиков за пределами Украины. Но принципы работы 48-летнего специалиста позволяли ему добиваться успеха на каждой ступени карьеры.

Срок действия контракта Реброва с "Аль-Айном" заканчивается летом 2023 года. Уже сейчас украинский специалист может выбирать новое место работы. Вариантов у него хватает. Рассмотрим основные из них.

Сборная Украины: высшая точка в карьере

Практически любой тренер мечтает поработать с национальной командой своей страны. Вариант с приглашением Реброва в сборную Украины возник еще в то время, когда он работал в венгерском "Ференцвароше". Но у тренера "не совпадал график" с действиями Украинской Ассоциации футбола. Когда уволили Шевченко — Ребров не смог бросить свой клуб. После отставки Петракова он уже работал в ОАЭ.

Согласно не подтвержденной информации, в УАФ готовы предложить Реброву контракт до лета 2026-го года. Он может пройти с командой отбор на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. И это подтверждает, что в Украине не очень верят в перспективы поехать на Евро-2024, уж слишком сложная группа досталась "сине-желтым". Зато работа в рамках отбора на континентальное первенство поможет тренеру лучше узнать команду.

Другое дело, что УАФ не сможет предложить Реброву выгодный контракт.

Продление соглашения с "Аль-Айном"

По неподтвержденным данным, украинский специалист получает в ОАЭ три миллиона евро в год. Это достаточно большие деньги, которые Ребров не получит ни в сборной Украины, ни даже в киевском "Динамо".

Источники утверждают, что "Аль-Айн" хочет продлить контракт с тренером. И Ребров серьезно размышляет над этим предложением. Тренера можно понять, его высоко ценят в Эмиратах.

"Интер" и "Тоттенхэм" — фантастические варианты

Накануне в украинской прессе появилась информация, что в услугах Реброва заинтересованы клубы, которые "регулярно участвуют в Лиге чемпионов". Нам удалось найти в английской и итальянской прессе косвенное подтверждение интереса к украинскому специалисту со стороны "Тоттенхэма" и "Интера" соответственно.

Момент для назначения Реброва в один из этих клубов действительно подходящий. Лондонцы недавно со скандалом уволили Антонио Конте. Наставник команды привык считать деньги и вполне может назначить не дорогого английского специалиста, а бывшего форварда "шпор" Реброва.

В Италии недовольны работой Индзаги. Там тоже вынуждены экономить, потому и возник вариант с украинцем. Однако не он является основным кандидатом на вакансию наставника "нерадзурри".

У Сергея Реброва немало вариантов для продолжения карьеры. Сборная Украины не является главным из них, но это хорошая возможность заявить о себе на уровне тренеров, которые примут участие в ЧМ-2026. Уже через несколько месяцев станет понятно, какой опцией воспользуется тренер.

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